«Нафтогаз» активно скупает дорогой газ: как это отразится на платежках потребителей

В разгар отопительного сезона НАК активно импортирует газ из Европы, причем по рекордным тарифам — порядка $600 за тысячу кубов. Хотя прошлым летом тогдашний глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов утверждал, что страна обойдется ресурсом внутренней добычи и импорт не потребуется.

Это происходит на фоне разговоров о том, что, дескать, газа в украинских подземных газовых хранилищах осталось крайне мало, и, если ударят морозы, коммунальщики начнут «прикручивать» отопление для населения и бюджетных организаций. Промышленности же, поговаривают, и вовсе могут перекрыть кран или же выставят космические ценники на «дефицитный» ресурс.

«Минфин» разбирался, что на самом деле происходит с украинскими запасами газа, и как на него могут измениться цены.

Почему «Нафтогаз» начал закупаться зимой

Газовый рынок лихорадит. Недавно «Нафтогаз» сообщил, что импортирует газ для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона. При этом в НАКе добавили, что никаких проблем с ресурсом нет, и отопительному сезону ничего не угрожает.

Ранее, летом прошлого года, тогдашний глава НАКа Чернышов сообщил, что никакой потребности в импорте газа на сезон 2024/2025 года нет — Украина вполне сможет обойтись газом внутренней добычи. Но, как видно, эти расчеты не оправдались.

Это буквально взорвало экспертную среду. «Получается, что, вместо того, чтобы закупить газ летом, когда цена была на минимуме и не превышала 300 долл. за тысячу кубов, „Нафтогаз“ дотянул до февраля. Сейчас ценник на пике и составляет 570 долл. То есть НАК переплатит за ресурс почти в два раза», — говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

4 февраля бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что «Нафтогаз» уже законтрактовал на февраль порядка 150 млн кубов газа в ЕС. Объемы поставок увеличиваются буквально каждый день. Активизацию украинского газового импорта уже заметило Reuters, отметив, что наша страна начала поставлять ресурс в объеме около 15% суточной потребности. Газ идет из Венгрии, Словакии, Польши. К слову, агентство связало наращивание импорта «Нафтогазом» с ударами по газотранспортной системе. Они действительно были, причем с повреждением оборудования (в частности, на участке во Львовской области). Однако в украинской профильной среде вражеские атаки по ГТС считают далеко не самой главной причиной импорта газа в разгар зимы.

Что касается самого импорта, то Макогон назвал активизацию поставок «позитивной новостью, так как без импорта значительно растут риски прохождения зимы». Но добавил: «А негативная новость в том, что цена, по которой „Нафтогаз“ покупал у иностранных трейдеров, составила около 28 тыс. грн за тысячу кубов без НДС. Это почти в два раза дороже, чем можно было купить летом. Но тогда „Нафтогаз“ только активно публиковал пресс-релизы о планах пройти зиму без импорта, хотя простая математика показывала, что это практически невозможно», — написал Макогон на своей странице в Фейсбуке.

Тот факт, что Украина не обойдется без импорта газа, подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко.

По его подсчетам, до конца этого года (то есть для прохождения нынешнего и части следующего отопительных сезонов) нам потребуется закупить не менее миллиарда кубов газа.

Что касается рекордных цен, по которым скупается «Нафтогаз», Галущенко сообщил, что компания приобретает ресурс по цене, которая сейчас сложилась на рынке.

В экспертной среде по поводу действий «Нафтогаза» муссируются самые разные догадки и слухи.

«Компания могла еще летом законтрактовать ресурс по сниженным ценам, а по документам закупить его на пике цены. Подобное активно практиковалось прежним менеджментом „Нафтогаза“, а разница в цене оседала где-то на счетах в иностранных банках», — говорит Попенко.

Однако никаких подтверждений этой версии нет.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, НАК просто не располагает необходимыми средствами на закупку большого объема газа. «Денег не было летом, нет и сейчас. По моим данным, компания законтрактовала порядка 200 млн кубов, но без условия моментального выкупа, а „про запас“. Если в этом ресурсе не будет острой потребности, его не станут покупать», — говорит он.

Корольчук также объясняет наличие разного рода обсуждений и «страшилок» вокруг газовой темы «внутренней борьбой разных групп влияния», в том числе активизацией сторонников смены руководства в Минэнерго и «Нафтогазе».

Так что же на самом деле происходит с газом?

Будут ли «прикручивать» газ населению и бизнесу

Одна из главных «страшилок», которая разносится по СМИ и соцсетям, — Украине, якобы, может не хватить газа до конца отопительного сезона.

«Подземные газовые хранилища заполнены всего на 10%. В прошлом году такой уровень был зафиксирован только в конце марта, то есть фактически на финише отопительного сезона. Если в феврале и марте будут морозные периоды, коммунальщикам придется снижать температуру в многоквартирных домах, «прикручивать» бюджетников.

Также могут ввести ограничения по газу для промышленности и больше отключать свет, ведь ТЭС работают преимущественно на газе, который становится дефицитным", — считает Олег Попенко.

По расчетам Сергея Макогона, в ПГХ Украины сейчас 3,4 млрд кубов активного газа, который можно поднять. Но этот газ не только «Нафтогаза». «Там должно быть где-то 1,5 млрд кубов частных компаний, 0,4 млрд кубов газа Оператора ГТС, газ Укртрансгаза и т. д.

То есть «Нафтогаз» будет поднимать газ для своих потребителей, поэтому газ других компаний временно будет невозможно поднять и он станет «газом длительного хранения»? Значит, «Нафтогаз» временно будет использовать газ других компаний? Тогда импортировать нужно еще 2 млрд кубов дополнительно, чтобы вернуть этот газ собственникам", — рассуждает Макогон.

Отметим, что Минэнерго на время действия военного положения засекретило данные по балансу газа в Украине. Цифры, которыми оперируют эксперты, они берут из европейской статистики и данных трейдеров.

Но, как говорит Корольчук, до конца непонятно, кто и как считает. К примеру, берут во внимание только запасы газа в хранилищах или же еще и его объемы, которые находятся в самой газотранспортной системе.

«Мы закачали 13 млрд кубов газа внутренней добычи, плюс было порядка 3 млрд кубов частных трейдеров (их ресурс находился на хранении). По всем расчетам, этих объемов должно было хватить и на обеспечение потребностей населения и промышленности, и на создание нужного давления в трубе (за счет газа частных трейдеров — ред).

Но Украина остановила транзит российского газа с 1 января 2025 года. Без транзитных объемов резко выросла потребность в так называемом буферном газе (он создает нужное давление в ГТС и позволяет поднимать ресурс и распределять его потребителям — ред).

Кроме того, европейский трейдеры забрали с хранения свои 3 млрд кубов. Поэтому действительно возникла своего рода «газовая дыра». Тот самый миллиард кубов, который, якобы, нужно импортировать. Если бы у нас декабрь был с морозами до минус 20 градусов, то уже сейчас были бы проблемы и с отоплением, и с поставками газа промышленности. Не исключено, что были бы графики ограничений подачи газа — такие же, как по электроэнергии", — говорит Корольчук.

Но сильных морозов в декабре не было, как нет их и сейчас. Поэтому он считает, что строить апокалипсические сценарии как минимум странно.

«Нет смысла рассуждать, что было бы, если бы. Нынешняя зима мягкая, и, если верить синоптикам, особых погодных катаклизмов в феврале не ожидается. В марте, даже если возникнет острая потребность в дополнительных объемах, в цифрах они не будут сильно большими, так как дело пойдет к весне и окончанию отопительного сезона. То есть этой зимой мы справимся. Но вот на следующий сезон газ, почти наверняка, придется импортировать, причем в значительных объемах», — говорит Корольчук.

Когда украинцам ждать новых платежек

Что при таком раскладе будет с ценами на газ? Власти заморозили до конца этого отопительного сезона тарифы на газ и отопление для населения. Газ, как и ранее, поставляется людям по 7,96 грн за куб, и этот ценник не меняется с 2021 года.

При этом в МВФ уже давно говорят, что тарифы на газ и отопление (как и электроэнергию) в Украине стоило бы сделать более рыночными.

В Нацбанке также отмечают, что «в течение 2024−2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматриваться не будут. Но с учетом сложной ситуации в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням».

По предварительным расчетам экспертов, речь может идти об увеличении тарифа на газ для населения до 16−17 грн за куб, то есть фактически в два раза. Если учесть, что газ в структуре себестоимости производства тепла занимает до 70%, несложно подсчитать, что отопление для населения может повыситься в цене примерно в 1,5 раза. То есть если сейчас владельцу среднестатистической двушки приходит квитанция за отопление на 2 тыс. грн, то потом ему придется платить около 3 тыс.

Какими темпами будут двигаться тарифы на газ и отопление для населения, пока неясно. Не исключено, что подорожание разобьют на несколько этапов. Также есть сценарии привязки тарифа к объему потребления газа.

Что будет с газом для бизнеса

Другое дело — бизнес. Он постоянно платит за газ «по рынку». И, как показывает мониторинг «Минфина», тарифы для промышленных пользователей уже достаточно сильно выросли.

Так, в 2025 году «Нафтогаз» продает газ бизнесу по 19,5 грн за куб. А, к примеру, такой поставщик, как «Прикарпатэнерготрейд», торгует в Ивано-Франковской области ресурсом по 21,9 грн за куб. Компания «Аскания Энерджи» продает газ в Киевской области по 20,4 грн за куб, а «Энера Сумы» в Сумской области — по 21 грн за куб.

Эти ценники заметно выше, чем в прошлом году. Скажем, «Нафтогаз» предлагал бизнесу газ в июне 2024 года по 15,4 грн за куб, «Прикарпатэнерготрейд» — по 17,5 грн, «Аскания Энерджи» — по 16,2 грн, «Энера Сумы» — по 16,11 грн за куб. В сентябре ценники, в зависимости от поставщика, варьировались от 17,76 до 19 грн и т. д.

На Украинской энергетической бирже в январе куб газа стоил порядка 20,1 грн, тогда как, к примеру, в июне 2024 года — 15,4 грн, а в сентябре — 17,4 грн.

То есть ценники и так растут. Но, если учесть, что в страну пойдет еще и импортный газ по 28 тыс. грн за куб, возникает вопрос: на сколько еще могут вырасти ценники, и как это скажется на себестоимости продукции?

Олег Арестархов, руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF (в структуру группы входит OSTCHEM, специализирующаяся на производстве удобрений, а такие заводы традиционно являются крупнейшими потребителями газа), рассказал «Минфину», что компания давно работает в условиях ценовых колебаний на газ.

«У нас высокий запас прочности, поэтому все контракты выполним. По сегодняшней ситуации две важные ремарки. Первая — газ всегда дорожает в феврале, и этот рост всегда временный. Вторая — в условиях ценовых скачков выигрывают те, кто закупил газ заблаговременно, и у кого есть долгосрочные контракты. Большой бизнес научился хэджировать такие риски, а малому — нужно учиться это делать», — говорит Арестархов.

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук так прокомментировал «газ по 28 грн» от НАКа: «Сразу понятно, что это плохо. Но хорошо то, что объемы небольшие, на улице достаточно тепло, да и до весны не так уж долго осталось. Возможно, все же сбалансируют рынок газом внутренней добычи, и ценники не взлетят».

По словам Юрия Корольчука, самыми большими потребителями газа в Украине являются химические производства, а также сахарные заводы. Металлурги, которые ранее были привязаны к газу, уже давно переориентировались на электроэнергию.

Химики, как утверждает Арестархов, на этот сезон уже закупились газом, так что от возможного роста цен не зависят.

Для сахарозаводчиков сейчас вообще мертвый сезон, так как фаза активного производства на большинстве предприятий закончилась еще осенью, а следующая — начнется уже после уборки нового урожая свеклы.

Но, в любом случае, ценники на сахар зависят не столько от стоимости ресурсов, сколько от ситуации на рынке, а она для украинских сахарников далеко не самая лучшая: произведено 1,8 млн тонн сахара при внутреннем потреблении в 900 тыс. тонн. При этом ЕС с прошлого года ограничивает экспорт нашего сахара и, чтобы продавать за границу много, украинским компаниям приходится активно искать рынки сбыта. Поэтому ожидать большого подорожания сахара в ближайшее время вряд ли стоит.

«В условиях войны и сокращения экономики украинская промышленность потребляет сравнительно немного газа — порядка 4 млрд кубов. Для сравнения: до войны было 10 млрд. Поэтому говорить о том, что бизнесу может не хватить газа, вряд ли стоит.

Что касается роста цены, то в этом году тариф уже практически на пике и до конца сезона вряд ли сильно вырастет. Что будет в следующем сезоне, пока прогнозировать рано, все будет зависеть от ценовой ситуации на европейском рынке, а также реального спроса и предложения газа в Украине", — подытожил Корольчук.