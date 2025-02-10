10 февраля в Украине будут применяться ограничения мощности промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго.
Укрэнерго сегодня ввело ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса
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Ограничение электроснабжения
В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.
Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — добавили в Укрэнерго.
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Источник: Минфин
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