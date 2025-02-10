Укрэнерго сегодня ввело ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса

10 февраля в Украине будут применяться ограничения мощности промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ограничение электроснабжения

В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — добавили в Укрэнерго.