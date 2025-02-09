Общая сумма выданных кредитов по программе «єОселя» превысила 25 миллиардов гривен

На сегодняшний день государственной программой доступной ипотеки воспользовались 15 425 украинцев. «єОселя» остается одной из самых успешных ипотечных программ. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Сколько воспользовалось программой

В общем, за все время действия программы ею воспользовались:

8 341 семья военнослужащих и силовиков

3 488 украинцев, которые не имели жилья (или оно меньше норматива)

1 273 педагога

1 260 медиков

399 ВПО

336 ветеранов

328 ученых.

Какое жилье выбирают

Из приобретенного по «єОселі» жилья — 10 462 объекта вторичной продажи, 4 963 — жилье так называемой «первой продажи», в том числе 942 объекта на этапе строительства.

Перечень всех аккредитованных объектов на стадии строительства, которые можно приобрести по «єОселе».

В то же время только в этом году за две недели, с момента возобновления работы реестров, уже выдано 585 кредитов более чем на миллиард гривен.

В этом году «єОселею» уже воспользовались:

236 украинцев, не имевших жилья

199 семей военнослужащих и силовиков

59 внутри перемещенных лиц

35 медиков

31 педагог

14 ученых

11 ветеранов.

Банки-участники

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, а также МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Днепр» и BISBANK. Готовое жилье, уже введенное в эксплуатацию, можно выбрать от любого застройщика.