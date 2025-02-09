На сегодняшний день государственной программой доступной ипотеки воспользовались 15 425 украинцев. «єОселя» остается одной из самых успешных ипотечных программ. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Общая сумма выданных кредитов по программе «єОселя» превысила 25 миллиардов гривен
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько воспользовалось программой
В общем, за все время действия программы ею воспользовались:
- 8 341 семья военнослужащих и силовиков
- 3 488 украинцев, которые не имели жилья (или оно меньше норматива)
- 1 273 педагога
- 1 260 медиков
- 399 ВПО
- 336 ветеранов
- 328 ученых.
Какое жилье выбирают
Из приобретенного по «єОселі» жилья — 10 462 объекта вторичной продажи, 4 963 — жилье так называемой «первой продажи», в том числе 942 объекта на этапе строительства.
Перечень всех аккредитованных объектов на стадии строительства, которые можно приобрести по «єОселе».
В то же время только в этом году за две недели, с момента возобновления работы реестров, уже выдано 585 кредитов более чем на миллиард гривен.
В этом году «єОселею» уже воспользовались:
- 236 украинцев, не имевших жилья
- 199 семей военнослужащих и силовиков
- 59 внутри перемещенных лиц
- 35 медиков
- 31 педагог
- 14 ученых
- 11 ветеранов.
Банки-участники
В программе принимают участие 10 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, а также МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Днепр» и BISBANK. Готовое жилье, уже введенное в эксплуатацию, можно выбрать от любого застройщика.
Страхование квартир от последствий военных действий
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии