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7 февраля 2025, 14:12 Читати українською

Акции польской Diagnostyka выросли на 24% во время первого IPO в этом году на Варшавской бирже

Акции польской компании Diagnostyka SA резко выросли во время дебюта на Варшавской фондовой бирже, что стало сильным стартом для одного из самых крупных IPO в Европе в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции польской компании Diagnostyka SA резко выросли во время дебюта на Варшавской фондовой бирже, что стало сильным стартом для одного из самых крупных IPO в Европе в этом году.
Фото: pixabay.com

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По состоянию на 9.07 по местному времени (10.07 по Киеву) стоимость акций поднялась на 24% до 129,9 злотого ($32,2). Компания сейчас оценивается в 4,38 млрд злотых ($1,1 млрд).

IPO Diagnostyka было проведено по цене 105 злотых ($26) за акцию — в верхней границе заявленного диапазона — что позволило ее владельцу, Mid Europa Partners, привлечь примерно 1,7 млрд злотых ($421 млн).

Успешный листинг состоялся после того, как Mid Europa продала свою долю в 47,8% в ходе IPO.

Это размещение стало важным тестом для новых листингов в Польше после нестабильной динамики IPO в 2024 году, включая слабый дебют сети магазинов Zabka Group и отмену IPO хорватского ритейлера Studenac Group SA.

Читайте также: Акции польской Żabka упали ниже цены IPO

Индекс WIG20 Варшавской фондовой биржи вырос на 12,5% в текущем году.

Diagnostyka имеет более 1 100 пунктов забора крови и 156 лабораторий по всей Польше, конкурируя с Medicover AB's Synevo и Alab Laboratoria. Компания оценивает свою долю рынка в 22%. Mid Europa приобрела долю в Diagnostyka в 2011 году.

В будущем Diagnostyka планирует направлять не менее 50% годовой чистой прибыли на выплату дивидендов и продолжать приобретение компаний в Польше.

Фирма, достигшая среднегодового темпа роста примерно 24% с 2011 по 2023 год, также намерена расширять деятельность в сфере медицинской визуализации и улучшить показатель доходности на 2,5−3 процентных пункта в среднесрочной перспективе.

Организаторами IPO выступили Banco Santander SA, Citigroup Inc. и Jefferies Financial Group Inc.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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