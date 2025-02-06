В 2024 году доля неработающих кредитов уменьшилась в среднем на 5,1 п.п. — банкир

Согласно данным НБУ , доля неработающих кредитов корпоративного сектора и физических лиц в банковской системе за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 уменьшилась на 5,1 п.п. — с 39,5% до 34,4%, при этом объем таких кредитов сократился на 8 млрд грн (с 422 млрд грн до 414 млрд грн). Об этом рассказала директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.

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Что повлияло на сокращение

По словам эксперта, сокращение неработающих кредитов является прямым следствием определенной стабилизации экономической ситуации в стране: в течение 2023−2024 годов общий кредитный портфель увеличился, а доля неработающих кредитов уменьшилась.

По ее словам, период массовых реструктуризаций кредитов уже позади: в 2023—2024 годах большинство заемщиков, нуждавшихся в уменьшении кредитной нагрузки, смогли договориться с банками о продлении сроков кредитов и внесении изменений в графики погашения.

Кроме того, значительную долю в кредитном портфеле банка составляют новые кредиты, предоставленные заемщикам уже после начала полномасштабной войны.

«Значительную долю неработающих банковских активов составляют кредиты предприятиям, расположенным на территории мощных промышленных регионов, которые, к сожалению, сейчас оккупированы. Большинство предприятий из регионов уже не только никогда не вернут кредиты банкам, но и не смогут возобновить свою работу. Но самое главное: отсутствует потребность в реструктуризации по кредитам, предоставленным во время полномасштабного вторжения», — подчеркнула специалист.

По ее мнению, самый главный рецепт, как банкам обезопасить себя от появления неработающих кредитов, состоит в тщательном изучении всей имеющейся информации о потенциальном заемщике.