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6 февраля 2025, 12:22 Читати українською

В 2024 году доля неработающих кредитов уменьшилась в среднем на 5,1 п.п. — банкир

Согласно данным НБУ, доля неработающих кредитов корпоративного сектора и физических лиц в банковской системе за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 уменьшилась на 5,1 п.п. — с 39,5% до 34,4%, при этом объем таких кредитов сократился на 8 млрд грн (с 422 млрд грн до 414 млрд грн). Об этом рассказала директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.

Согласно данным НБУ, доля неработающих кредитов корпоративного сектора и физических лиц в банковской системе за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 уменьшилась на 5,1 п.
Фото: depositphotos

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Что повлияло на сокращение

По словам эксперта, сокращение неработающих кредитов является прямым следствием определенной стабилизации экономической ситуации в стране: в течение 2023−2024 годов общий кредитный портфель увеличился, а доля неработающих кредитов уменьшилась.

По ее словам, период массовых реструктуризаций кредитов уже позади: в 2023—2024 годах большинство заемщиков, нуждавшихся в уменьшении кредитной нагрузки, смогли договориться с банками о продлении сроков кредитов и внесении изменений в графики погашения.

Кроме того, значительную долю в кредитном портфеле банка составляют новые кредиты, предоставленные заемщикам уже после начала полномасштабной войны.

«Значительную долю неработающих банковских активов составляют кредиты предприятиям, расположенным на территории мощных промышленных регионов, которые, к сожалению, сейчас оккупированы. Большинство предприятий из регионов уже не только никогда не вернут кредиты банкам, но и не смогут возобновить свою работу. Но самое главное: отсутствует потребность в реструктуризации по кредитам, предоставленным во время полномасштабного вторжения», — подчеркнула специалист.

По ее мнению, самый главный рецепт, как банкам обезопасить себя от появления неработающих кредитов, состоит в тщательном изучении всей имеющейся информации о потенциальном заемщике.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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