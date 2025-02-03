Европейская Бизнес Ассоциации обратилась в Министерство финансов с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков, сообщает пресс-служба EBA.
Бизнес просит продлить переход на новую форму фискальных чеков еще на полгода
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Что известно
В обновленные требования к расчетным документам, введенным Приказом Минфина № 601 от 22 ноября 2024 года, входят:
- включение в фискальные чеки дополнительных реквизитов для повышения прозрачности расчетных операций;
- внедрение обновленных технических стандартов для программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).
Бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений.
Поэтому компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации приветствуют решение Министерства финансов Украины продлить переходный период для внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков до 1 марта 2025 года.
В то же время, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели выявили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения. Ведь ритейлеры сталкиваются с необходимостью:
- перепрограммирования кассового оборудования во всех торговых точках;
- обновления программного обеспечения для соответствия новым стандартам;
- информирования работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;
- проведения тестирования и устранение ошибок.
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