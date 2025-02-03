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3 февраля 2025, 16:00 Читати українською

Бизнес просит продлить переход на новую форму фискальных чеков еще на полгода

Европейская Бизнес Ассоциации обратилась в Министерство финансов с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков, сообщает пресс-служба EBA.

Европейская Бизнес Ассоциации обратилась в Министерство финансов с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков, сообщает пресс-служба EBA.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноВ обновленные требования к расчетным документам, введенным Приказом Минфина № 601 от 22 ноября 2024 года, входят:включение в фискальные чеки дополнительных реквизитов для повышения прозрачности расчетных операций;внедрение обновленных технических стандартов для программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).
Фото: depositphotos

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Что известно

В обновленные требования к расчетным документам, введенным Приказом Минфина № 601 от 22 ноября 2024 года, входят:

  • включение в фискальные чеки дополнительных реквизитов для повышения прозрачности расчетных операций;
  • внедрение обновленных технических стандартов для программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений.

Поэтому компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации приветствуют решение Министерства финансов Украины продлить переходный период для внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков до 1 марта 2025 года.

В то же время, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели выявили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения. Ведь ритейлеры сталкиваются с необходимостью:

  • перепрограммирования кассового оборудования во всех торговых точках;
  • обновления программного обеспечения для соответствия новым стандартам;
  • информирования работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;
  • проведения тестирования и устранение ошибок.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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