Бизнес просит продлить переход на новую форму фискальных чеков еще на полгода

Европейская Бизнес Ассоциации обратилась в Министерство финансов с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков, сообщает пресс-служба EBA.

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Что известно

В обновленные требования к расчетным документам, введенным Приказом Минфина № 601 от 22 ноября 2024 года, входят:

включение в фискальные чеки дополнительных реквизитов для повышения прозрачности расчетных операций;

внедрение обновленных технических стандартов для программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений.

Поэтому компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации приветствуют решение Министерства финансов Украины продлить переходный период для внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков до 1 марта 2025 года.

В то же время, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели выявили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения. Ведь ритейлеры сталкиваются с необходимостью:

перепрограммирования кассового оборудования во всех торговых точках;

обновления программного обеспечения для соответствия новым стандартам;

информирования работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;

проведения тестирования и устранение ошибок.