Lviv Croissants вышли на рынок Франции

Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants вышла на рынок Франции. Компания открыла первое заведение в Каннах. Об этом сообщает пресс-служба Lviv Croissants.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным Ain, франшизу приобрели местные предприниматели, один из проектов которых — ресторан со звездой Мишлен.

Lviv Croissants находится в Каннах на Rue d'Antibes. Помещение площадью 70 квадратных метров имеет 13 мест внутри и еще 24 на летней террасе.

«В течение 6 месяцев наша команда не просто работала над созданием хорошего заведения, а тщательно исследовала французский рынок и культуру потребления пищи в этом регионе, чтобы завоевать сердца французских гурманов», — комментируют менеджеры по франчайзингу Lviv Croissants.

За пределами Украины Lviv Croissants еще представлены в Польше, Словакии, Чехии и США. Всего сеть насчитывает 196 заведений.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2024 года Lviv Croissants вышли на американский рынок. Первое заведение Lviv Croissants в США открылось в Атланте в штате Джорджия.