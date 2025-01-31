Нацбанк работает с документами на покупку Идея Банка от группы «ТАС» Сергея Тигипко

Пакет документов акционера группы «ТАС» Сергея Тигипко по согласованию покупки Идея Банка поступил в Национальный банк Украины (НБУ), который прорабатывает их согласно установленным законодательством процедурам. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Национальный банк Украины получил от Сергея Тигипко соответствующий пакет документов о согласовании получения существенного участия, который сейчас прорабатывается в рамках лицензионных процедур в соответствии с законодательством и НПА НБУ», — сообщил регулятор в ответ на запрос агентства.

Напомним, что в феврале 2022 года Getin Holding сообщил, что ему не удалось продать Идея Банк. Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение об условиях продажи его 100% акций Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) Рината Ахметова было разорвано в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля. После разрыва соглашения с ПУМБом Getin Holding отказался от продажи своего украинского дочернего банка в условиях войны в Украине.