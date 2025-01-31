Трамп подтвердил, что введет 25% пошлины для Канады и Мексики

Дональд Трамп подтвердил, что с 1 февраля введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, выполнив угрозы, озвученные им несколькими неделями ранее. Об этом пишет CNBC.

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Однако, разговаривая с журналистами в Овальном кабинете в четверг вечером, Трамп заявил, что его администрация еще не решила, будут ли включены в эту политику нефтяные импортные поставки. Он подчеркнул, что это решение будет зависеть от того, ведут ли эти страны «правильно» и их нефть «правильно оценена».

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent, мировой эталон цен на нефть, немного выросли в 8:06 утра по лондонскому времени, торгуясь на уровне около 76,92 доллара за баррель.

Трамп заявил журналистам, что предстоящие пошлины вводятся «по нескольким причинам» и «могут возрасти со временем, а могут и нет».

«Во-первых, это люди, которые так ужасно и в столь больших количествах проникают в нашу страну. Во-вторых, это наркотики, фентанил и все остальное, что попадает в страну. И в третьих, это огромные субсидии, которые мы предоставляем Канаде и Мексике», — сказал он.

«Я введу тариф в размере 25% на Канаду и отдельно 25% на Мексику, и нам придется это сделать, потому что у нас очень большие дефициты с этими странами», — добавил он.