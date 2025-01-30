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30 января 2025, 10:00 Читати українською

Украинский банк дарит iPhone и другие гаджеты Apple. Как принять участие в акции

Чтобы принять участие в розыгрыше iPhone, Apple Watch и AirPods, нужно совершить всего 5 покупок картой беспроцентной рассрочки Мёд от 50 грн каждая.

Украинский Unex Bank 30 января пригласил всех украинцев принять участие в акции «Плати Медом — выигрывай Яблоко», которая продлится до 20 февраля 2025 года. По ее условиям, будут разыграны три приза: Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium, смарт-часы Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49 mm Titanium Case/Orange Alpine Loop L и гарнитура Apple AirPods 4.

Чтобы принять участие в акции, нужно в течение срока ее действия совершить всего 5 покупок картой Мёд в магазинах-партнерах программы беспроцентной рассрочки, которых насчитывается уже более 3000 по всей Украине. Причем каждые дополнительные 5 покупок картой Мед на сумму от 50 грн увеличивают шансы выиграть приз.

Карта Мёд — это монобрендовый продукт Unex Bank, который позволяет оплачивать частями все покупки, совершаемые картой Мед в сети партнерских розничных точек продаж. Среди которых хорошо известная каждому ROZETKA, сеть супермаркетов VARUS, гипермаркеты FOZZY, Дом Игрушек, магазины техники Фокстрот, гастро- и виномаркеты WINE TIME, такси Uklon, аптечные сети, СТО, заправки, химчистки и многие другие.

Все покупки, оплаченные картой Мёд, автоматически делится на равные ежемесячные платежи без переплат. Максимальный лимит рассрочки по карте Мёд составляет 100 000 грн. Срок рассрочки зависит от соглашения между банком и магазином-партнером и может составлять от 1-го до 12-ти месяцев. А вот реальная годовая процентная ставка, рассчитанная по методике НБУ, неизменна — 0,001%. Никаких комиссий, авансовых платежей не предусмотрено.

И, да, карту Мёд можно оформить онлайн прямо сейчас, установив бесплатное приложение Мёд. Для этого нужны лишь смартфон и 10 минут свободного времени. Все необходимые процедуры по оформлению карты, расчету индивидуального лимита рассрочки и заключению договора проходят онлайн. В результате клиент получает данные карты, которые можно добавить в кошелек Google Pay или Apple Pay.

Если у вас еще нет карты Мед, но есть желание принять участие в акции, имеет смысл оформить цифровую карту Мед прямо сейчас.

Официальные правила акции «Плати Медом — выигрывай Яблоко» обнародованы на сайте финучреждения.

Источник: Минфин
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