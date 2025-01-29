В 2024 году на 11% уменьшилось количество дел о рейдерстве — Опендатабот

323 уголовных производства о рейдерстве зарегистрировано в 2024 году по данным Офиса Генпрокурора. Больше всего дел зарегистрировано из-за подделки документов. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Жалобы бизнеса

В суд поступило всего 28% всех производств. В то же время бизнес чаще обращается за помощью: до 42% увеличилось количество жалоб от компаний по данным Офиса противодействия рейдерству.

323 дела о рейдерстве зафиксировали в прошлом году — на 11% меньше, чем в 2023 году. Также это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.

Только 28% всех производств зарегистрированных в прошлом году дошли до суда. Это несколько больше, чем в среднем было в первые годы полномасштабного вторжения. Впрочем, около 40% дел попадали на рассмотрение в 2021 и 2020 годах.

74% всех уголовных дел о рейдерстве касаются подделывания документов (ст. 205−1 УКУ). Еще в 17% дела открывали из-за противодействия законной хозяйственной деятельности (206 УКУ), а в остальных случаях касались противоправного завладения имуществом (ст. 206−2 УКУ).

Жалобы на рейдерство

1722 жалобы по рейдерству в прошлом году зарегистрировали в Офисе противодействия рейдерству — вдвое меньше, чем в 2021 году. 10710 таких жалоб зафиксировано в целом за последние 5 лет.

86% всех жалоб касаются рейдерства недвижимости. Еще в 14% случаев рейдеры пытались присвоить чужой бизнес.

В последние два года количество жалоб от украинцев снизилось до 36%, в то же время обращений от бизнеса увеличилось до 42%. Также до 17% возросла доля жалоб от органов местного самоуправления (сельские, городские, районные и другие советы). К сравнению, с 2020 по 2023 годы в среднем этот показатель составлял 7%.

Только 30% всех жалоб было удовлетворено в прошлом. Еще 43% получили отказ, а в 27% случаев оставили без рассмотрения по существу.