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28 января 2025, 19:28 Читати українською

Китайский ИИ-стартап DeepSeek стал жертвой масштабных кибератак

Китайский технологический стартап DeepSeek, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщил, что 27 января испытал кибератаки, из-за которой пользователи не могли зарегистрироваться на сайте. Об этом сообщает Associated Press.

Китайский технологический стартап DeepSeek, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщил, что 27 января испытал кибератаки, из-за которой пользователи не могли зарегистрироваться на сайте.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Компания, чей искусственный интеллект в виде чат-бота вызвал ажиотаж в технологическом мире, заявила, что ее сервисы подверглись «масштабным злонамеренным атакам». Однако зарегистрированные пользователи могли войти в систему без проблем.

DeepSeek привлекла внимание индустрии искусственного интеллекта в прошлом месяце, когда презентовала новую модель ИИ, которая, по ее словам, не уступает аналогам от американских компаний, таких как OpenAI, разработчик ChatGPT, и более экономически эффективно в использовании дорогих чипов Nvidia для обучения системы на огромных объемах данных.

Читайте также: Китайский аналог ChatGPT переворачивает рынки США и Европы

Резкий рост популярности вызвал дебаты о конкуренции между США и Китаем в разработке технологий искусственного интеллекта. Однако некоторые наблюдатели из американской технологической индустрии выразили обеспокоенность тем, что китайский стартап догнал американские компании, являющиеся лидерами в сфере генеративного ИИ, по значительно более низким затратам.

Напомним

«Минфин» писал, что после успеха DeepSeek генеральный директор OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить разработку новых продуктов. Он заявил, что OpenAI создаст «значительно лучшие модели», чтобы подтвердить свою конкурентоспособность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
28 января 2025, 19:41
#
Не дивно. Конкурент:)))
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