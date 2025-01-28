Китайский ИИ-стартап DeepSeek стал жертвой масштабных кибератак

Китайский технологический стартап DeepSeek, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщил, что 27 января испытал кибератаки, из-за которой пользователи не могли зарегистрироваться на сайте. Об этом сообщает Associated Press.

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Компания, чей искусственный интеллект в виде чат-бота вызвал ажиотаж в технологическом мире, заявила, что ее сервисы подверглись «масштабным злонамеренным атакам». Однако зарегистрированные пользователи могли войти в систему без проблем.

DeepSeek привлекла внимание индустрии искусственного интеллекта в прошлом месяце, когда презентовала новую модель ИИ, которая, по ее словам, не уступает аналогам от американских компаний, таких как OpenAI, разработчик ChatGPT, и более экономически эффективно в использовании дорогих чипов Nvidia для обучения системы на огромных объемах данных.

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Резкий рост популярности вызвал дебаты о конкуренции между США и Китаем в разработке технологий искусственного интеллекта. Однако некоторые наблюдатели из американской технологической индустрии выразили обеспокоенность тем, что китайский стартап догнал американские компании, являющиеся лидерами в сфере генеративного ИИ, по значительно более низким затратам.

Напомним

«Минфин» писал, что после успеха DeepSeek генеральный директор OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить разработку новых продуктов. Он заявил, что OpenAI создаст «значительно лучшие модели», чтобы подтвердить свою конкурентоспособность.