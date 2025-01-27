Банки существенно увеличили кредитование — Пышный

В 2024 году банки значительно увеличили объемы кредитования как бизнеса, так и населения. Однако, по словам главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного, о закредитованности граждан речь не идет. Об этом он сообщил в своей публикации в Facebook.

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По оперативным данным, чистый кредитный портфель банков для бизнеса вырос на 65 миллиардов гривен или на 21%. Для населения этот показатель увеличился на 62 млрд грн, что составляет 39% по сравнению с предыдущим годом.

«О закредитованности речь не идет! Бизнес сохраняет умеренную долговую нагрузку на близком к довоенным показателям уровне, а соотношение розничных займов банков и небанковских финучреждений к годовым доходам населения составляет лишь 10%», — отметил Пышный.

Глава НБУ также подчеркнул, что усиление конкуренции между банками стимулировало их улучшить условия кредитования. К примеру, средние ставки по бизнес-кредитам в гривне снизились до 15% годовых, что близко к довоенному уровню. Условия потребительского кредитования также значительно улучшились.

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