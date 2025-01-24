В прошлом году в банки в управлении ФГВФЛ поступило 3,8 миллиарда, больше всего — от продажи активов

В 2024 году сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 3,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Из общей суммы поступлений за прошлый год 1,4 млрд. грн. банки получили от реализации активов. То есть 37% всех поступлений составляют средства от продажи имущества.

Кроме того, 640,3 млн. грн. поступило от погашения кредитов, 498,8 млн. грн. — от операций с ценными бумагами, 46,1 млн грн — от аренды имущества. Еще 1,2 млрд грн поступило из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

Из этих средств 433,7 млн грн составляет сумма от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Лидеры по сумме поступлений

Лидерами по сумме поступлений в 2024 году стали:

МР Банк — 780,1 млн грн;

Банк Конкорд — 595,5 млн грн;

Айбокс Банк — 587,7 млн грн;

Проминвестбанк — 536,5 млн грн;

Дельта банк — 303,3 млн грн;

Мегабанк — 243,6 млн грн;

Банк Форвард — 233,7 млн грн;

Укрстройинвестбанк — 200,9 млн грн;

Коминвестбанк — 121,1 млн грн;

Банк Сечь — 106,8 млн грн.

В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».