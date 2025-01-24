В 2024 году сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 3,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В прошлом году в банки в управлении ФГВФЛ поступило 3,8 миллиарда, больше всего — от продажи активов
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Из общей суммы поступлений за прошлый год 1,4 млрд. грн. банки получили от реализации активов. То есть 37% всех поступлений составляют средства от продажи имущества.
Кроме того, 640,3 млн. грн. поступило от погашения кредитов, 498,8 млн. грн. — от операций с ценными бумагами, 46,1 млн грн — от аренды имущества. Еще 1,2 млрд грн поступило из других источников (корсчета, исполнительные производства
Из этих средств 433,7 млн грн составляет сумма от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.
Лидеры по сумме поступлений
Лидерами по сумме поступлений в 2024 году стали:
- МР Банк — 780,1 млн грн;
- Банк Конкорд — 595,5 млн грн;
- Айбокс Банк — 587,7 млн грн;
- Проминвестбанк — 536,5 млн грн;
- Дельта банк — 303,3 млн грн;
- Мегабанк — 243,6 млн грн;
- Банк Форвард — 233,7 млн грн;
- Укрстройинвестбанк — 200,9 млн грн;
- Коминвестбанк — 121,1 млн грн;
- Банк Сечь — 106,8 млн грн.
В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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