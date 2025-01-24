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24 января 2025, 13:30 Читати українською

Криптобиржа BYDFi: надежная платформа для трейдеров

BYDFi (в прошлом BitYard) — это молодая, но уже популярная криптовалютная биржа, которая привлекает активных трейдеров своими низкими комиссиями, инновационными торговыми инструментами и расширенными функциями. Платформа обеспечивает удобную экосистему для спотовой и производной торговли, что подходит как новичкам, так и опытным пользователям. В 2023 году Forbes включил BYDFi в список 10 самых лучших криптобирж. Что же делает ее столь привлекательной для трейдеров — разбирался «Минфин».

BYDFi (в прошлом BitYard) — это молодая, но уже популярная криптовалютная биржа, которая привлекает активных трейдеров своими низкими комиссиями, инновационными торговыми инструментами и расширенными функциями.

О BYDFi

BYDFi — это многофункциональная криптовалютная биржа, ориентированная на активных трейдеров по всему миру. Она предлагает более 600 спотовых торговых пар и более 100 производных инструментов, включая токены с кредитным плечом.

Платформа также обеспечивает трейдеров широким набором функций, включая интерактивные графики, инструменты для технического анализа, быстрое выполнение сделок и удобное управление позициями даже в условиях высокой волатильности рынка, — все, что нужно для активной торговли.

Немного истории

Платформа была создана в 2020 году под названием BitYard, но в 2023 году изменила название на BYDFi, которое расшифровывается, как «BUIDL Your Dream Finance». Термин «BUIDL» является популярным криптовалютным сленгом, призывающим пользователей активно строить свое финансовое будущее в мире цифровых активов. «F» в названии расшифровывается, как «Finance» (финансы), «i» означает каждого пользователя.

BYDFi подчеркивает создание возможностей, которые определят будущее криптовалют, включая их расширение применения, которое выходит за рамки NFT, метавселенных и GameFi.

Возможности BYDFi

Спотовая торговля и конвертация

Платформа BYDFi предлагает более 600 торговых пар на спотовом рынке, среди которых такие ведущие криптовалюты, как BTC и ETH, а также менее известные альткоины. Это позволяет пользователям выбирать стратегии, которые подходят именно им, включая инвестиции в альткоины с высоким потенциалом прибыльности.

Для удобства трейдеров BYDFi предлагает инструменты для быстрой покупки и продажи криптовалют через порталы Convert и OTC. Благодаря функции мгновенного обмена пользователи могут легко конвертировать одну криптовалюту в другую буквально в один клик. Такой подход исключает необходимость использования книги заказов, что делает платформу идеальным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые ценят скорость и простоту.

Покупка и продажа криптовалют

Для тех, кто только начинает свой путь в мире криптовалют, процесс покупки может показаться сложным. Но BYDFi упрощает его до минимума. Платформа поддерживает более 100 фиатных валют, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, что позволяет легко покупать крипту.

BYDFi использует несколько платежных систем, включая Transak, Coinify и Banxa. Эти сервисы поддерживают оплаты через Visa, Mastercard, а также SEPA-переводы для европейских клиентов. Кроме того, Banxa интегрирован с Apple Pay, что удобно для пользователей iPhone и iPad. Благодаря этому шлюзу пользователи могут сосредоточиться на создании инвестиционных стратегий, а не на технических нюансах покупки.

Производные инструменты

Одно из ключевых преимуществ BYDFi — доступ к производным финансовым инструментам, что делает торговлю ими простой даже для новичков. Платформа предлагает два основных производных продукта: бессрочные контракты и токены с кредитным плечом.

Бессрочные контракты. Этот тип деривативов без срока действия, который делится на два вида: USDT-M и COIN-M. USDT-M контракты рассчитываются в стейблкоинах USDT и поддерживают широкий выбор криптовалют с кредитным плечом до 200х. COIN-M контракты (обратные бессрочные) рассчитываются в криптовалютах. Они предлагают 5 торговых пар и кредитное плечо до 100х.

Благодаря таким функциям платформа BYDFi обеспечивает гибкие возможности для трейдинга как для новичков, так и для опытных пользователей.

Токены с кредитным плечом. BYDFi предлагает простой способ торговать криптовалютами с использованием кредитного плеча без сложных настроек или риска потери залога. Токены с кредитным плечом позволяют увеличить потенциальную прибыль или сократить убытки, в зависимости от движения рынка.

На платформе доступны два вида следующих токенов:

  • 3X Long — для заработка, если цена криптовалюты растет.

  • 3X Short — для заработка, если цена криптовалюты падает.

При этом вам не нужно вносить дополнительные средства, как залог (маржу), что делает этот инструмент более безопасным и понятным для новичков. Вы можете выбрать из более 30 популярных криптовалют и легко начать торговлю, даже если у вас нет большого опыта.

Дополнительный заработок

BYDFi также предоставляет возможность дополнительного заработка. Вот два основных варианта:

Приветственные награды. Выполняя различные задачи, вы можете получить до $2 888 в виде вознаграждений. Задания бывают разных уровней сложности — от простых для новичков до более расширенных. Например:

  • После прохождения KYC (верификации личности) вы получите «таинственную коробку» со случайными криптоактивами.
  • За внедрение Google 2FA (двухфакторной аутентификации), настройку антифишинговых кодов и присоединение к сообществу вы получите 2 купона USDT для бессрочных контрактов.

Партнерская программа. BYDFi предлагает выгодную реферальную программу, позволяющую зарабатывать до 50% комиссии за каждого приглашенного пользователя, который начнет торговать на платформе.

Что получают участники программы:

  • Выплаты комиссии в реальном времени.
  • Постоянные скидки для ваших рефералов.
  • Доступ к специальному партнерскому центру.
  • Приглашения на офлайн-встречи и эксклюзивные подарки.
  • Участие в специальных торговых конкурсах.

Иными словами, есть возможность зарабатывать не только от торговли, но и за счет привлечения новых пользователей.

Расширенные диаграммы и торговые инструменты

BYDFi предлагает удобные инструменты для анализа рынка, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения. К ним относятся интерактивные диаграммы, различные типы ордеров и параметры технического анализа.

Возможности для анализа:

  • Интерактивные диаграммы доступны через удобный интерфейс, позволяющий изучать цены и анализировать рынок.
  • Выбор из большого количества технических индикаторов помогает трейдерам управлять рисками и планировать стратегии.
  • Возможность рисовать линии и метки на графиках позволяет детализировать анализ.

Демо-трейдинг

Пользователи могут использовать демо-счет с балансом 100,000 USDT для практики и изучения торговых стратегий.

А как у BYDFi с безопасностью?

Естественно, с безопасностью у BYDFi тоже все хорошо. Несмотря на свой молодой возраст, платформа уже получила репутацию безопасной биржи благодаря надежным мерам защиты и полученным лицензиям в США и Канаде. Она предлагает многоуровневую систему защиты, которая включает все аспекты работы — от защиты учетных записей пользователей до безопасности серверов и веб-трафика.

Вот ключевые меры безопасности, введенные BYDFi:

1. Защита учетных записей:

  • Все пользователи должны включить двухэтапную аутентификацию (2FA).
  • Возможность использования антифишинговых кодов для дополнительной защиты.

2. Хранение активов:

  • Большинство цифровых активов хранится в холодных офлайн-кошельках, что минимизирует риски взлома.
  • Использование технологий мультиподписей для безопасного управления депозитами и снятием средств.

3. Безопасность платформы:

  • Защита веб-трафика с помощью зашифрованного протокола SSL.
  • Хранение паролей с использованием алгоритма SHA512.
  • Использование Cloudflare для защиты от DDoS-атак.

4. Физическая и сетевая безопасность:

  • Серверы платформы размещаются на базе авторитетных сервисов Amazon Web Services (AWS), которые обеспечивают высокий уровень физической безопасности и внутреннего контроля.
  • Механизм многоуровневой аутентификации для доступа к аппаратному обеспечению соответствует стандартам FIPS PUB 140−2 уровня 3 или выше.

5. Аудит и проверка:

  • Платформа проводит регулярные проверки систем безопасности и оценку потенциальных рисков.

Что в итоге?

BYDFi — это платформа, которая подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Благодаря адекватным комиссиям, простоте использования и эффективности она предлагает комфортный опыт торговли. Среди недостатков можно отметить разве что отсутствие функции стейкинга криптовалют.

Источник: Минфин
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