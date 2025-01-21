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21 января 2025, 18:37 Читати українською

Туризм принес за год около 3 млрд в бюджет Украины

Туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2,938 млрд грн в 2024 году. При этом недополучает она в десять раз больше налогов. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив.

Туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2,938 млрд грн в 2024 году.
Фото: depositphotos

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«Мы видим, что, несмотря на войну, отсутствие финансирования, критически малое количество людей, туризм сегодня приносит около 3 миллиардов гривен в бюджет нашей страны. Но мы понимаем, что опять же по тем расчетам, которых делала, например, Славская община, то недополучает она примерно в 10 раз налогов. То есть где-то одну десятую субъекты платят налоги», — сказал Олеськив.

По ее словам, расчет был произведен на данных туристического сбора при минимальной 30% загруженности объектов, в которых людям предоставляется место для ночлега. Она объяснила, что эта отметка является пределом безубыточности.

Ниже 30% заведения размещения следует закрываться. Однако даже при минимальных 30% загруженности средств размещения, например, в Славской общине, поступления от туристического сбора могли бы быть в десять раз больше.

«Мы понимаем, что реальная цифра после принятия закона о туризме и обеспечения прозрачности этого рынка, в частности, подачи статистики по проживанию туристов, эти налоги могут быть увеличены в десять раз, и рынок тоже сможет расти», — добавила глава Госагентства развития туризма.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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