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21 января 2025, 16:06 Читати українською

Российский суд взыскал с Райффайзенбанка 2 миллиарда евро

Российский суд удовлетворил иск МКАО «Расперия трейдинг лимитед» в Райффайзенбанк, Strabag SE, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien и другие иностранные ответчики о взыскании почти 2 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

Российский суд удовлетворил иск МКАО «Расперия трейдинг лимитед» в Райффайзенбанк, Strabag SE, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien и другие иностранные ответчики о взыскании почти 2 млрд евро.

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Согласно решению суда эту сумму можно взыскать с активов российского подразделения Raiffeisen Bank International.

«Суд удовлетворил иск МКАО Расперия Трейдинг Лимитед, обязав Райффайзен Банк выплатить 2,044 миллиарда евро и принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму. Мы не согласны с этим решением и намерены обжаловать его в высших инстанциях», — сообщила пресс-служба Райффайзенбанка.

Банк предупредил, что решение суда не отразится на его финансовой стабильности.

Банк полностью готов к любому развитию событий, имеет значительный запас ликвидности и капитала. Поэтому это решение не влияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка, а также не затрагивает интересы наших клиентов", — отметили в Райффайзенбанке.

Еще в 2023 году RBI сообщала, что Райффайзенбанк за 1,5 млрд евро приобретет 24,1% замороженных акций в австрийском строительном концерне Strabag в Расперии, которая в то время принадлежала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

В мае 2024 года RBI отказался от покупки акций Strabag из-за давления со стороны Вашингтона, и Расперия обратилась в суд рф, потребовав компенсацию.

Представитель Дерипаски сообщил Reuters, что бизнесмен не имеет отношения ни к Расперию, ни к ее материнской компании Валтуре.

После решения суда RBI сообщила, что российский Райффайзенбанк обжалует этот вердикт с отсрочкой исполнения. В зависимости от дальнейшего развития событий в российских судах, Группа RBI совершит правовые действия в Австрии с учетом законодательства ЕС о санкциях, чтобы смягчить ущерб путем принудительного взыскания активов Rasperia в Австрии.

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Райффайзенбанк создаст резерв на четвертый квартал 2024 года в соответствии с МСФО и российскими стандартами бухгалтерского учета. До получения заключения внешнего аудитора резерв будет отражать сумму, присужденную российским судом сегодня (2,044 млрд евро), за вычетом ожидаемых поступлений от принудительного взыскания активов Rasperia в Австрии.

Они состоят из 28,5 млн. акций Strabag SE, включая дивиденды за 2021, 2022 и 2023 годы, а также средств от сокращения капитала в марте 2024 года.

Российский суд также удовлетворил ходатайство Rasperia, согласно которому право собственности на принадлежащие Rasperia Strabag SE акции должны быть переданы Райффайзенбанку.

Но у российских судебных решений нет обязательной силы в Австрии, и передача акций таким образом не подлежит исполнению, сообщает RBI. Акции Strabag SE, принадлежащие Rasperia, подлежат замораживанию активов в соответствии с санкциями ЕС, что также препятствует их передаче.

Райффайзенбанк будет обжаловать решение суда

Как сообщил адвокат коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук, представлявший в суде Райффайзенбанк, ответчик намерен добиваться отмены сегодняшнего решения всеми законными способами.

«Мы будем оспаривать как сам факт привлечения Райффайзенбанка, так и сумму взыскания. Суд отказал в назначении по делу экспертизы, которая является стандартной для таких процессов. Суд же предпочел заключение специалиста со стороны истца, который, очевидно, завысил стоимость спорных акций», — считает адвокат.

В качестве обеспечения по этому иску в сентябре 2024 года суд заморозил акции Райффайзенбанка, заблокировав возможность для RBI продать российское подразделение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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