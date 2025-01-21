Европейский Союз — самый большой донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. 45 млрд евро было привлечено за этот период на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Об этом отметил министр финансов Сергей Марченко, выступая на заседании
В 2025 году Украина рассчитывает привлечь 30,6 млрд евро бюджетной поддержки от ЕС
Европейский Союз — самый большой донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. 45 млрд евро было привлечено за этот период на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Об этом отметил министр финансов Сергей Марченко, выступая на заседании
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Что известно
Во встрече, прошедшей в Брюсселе, Бельгия, приняли участие министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, а также представители институтов ЕС.
Адженда включала обсуждение текущего состояния финансовой системы Украины, реализации Плана Украины в рамках
«В 2024 году бюджетная помощь ЕС составляет более 40% всех внешних поступлений — 16,1 млрд евро. Важно, что эта помощь включает 3 млрд евро в виде грантов. Остальная сумма состоит из льготных кредитов. Европейский Союз продолжает системную поддержку Украины, в частности, и в оказании военной и гуманитарной помощи, а также во внедрении жесткой санкционной политики против россии. Благодарен за понимание потребностей Украины и расширение нашего сотрудничества».
Сколько ждать в 2025 году
В 2025 году Европейский Союз предусматривает 30,6 млрд евро бюджетной поддержки для Украины:
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18,1 млрд евро — средства, являющиеся частью инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов россии;
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12,5 млрд евро — финансовая помощь в рамках Инструмента Ukraine Facility.
Привлеченные средства будут направлены на обеспечение потребностей госбюджета в 2025 и 2026 годах.
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