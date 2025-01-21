Трамп отсрочил запрет TikTok в США

Президент Дональд Трамп подписал указ об отсрочке на 75 дней запрета популярного приложения для размещения коротких видео TikTok, которое должно было быть закрыто 19 января. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Подписывая указ, Трамп предложил правительству США стать совладельцем американского бизнеса TikTok в обмен на сохранение приложения и предупредил, что может ввести пошлины против Китая, если Пекин не одобрит соглашение США по TikTok.

Приложение для коротких видео, которым пользуются 170 миллионов американцев, было изъято из сети незадолго до того, как в воскресенье вступил в силу закон, согласно которому китайский владелец ByteDance должен продать приложение из соображений национальной безопасности или запретить его.

Подробности

На следующий день Трамп заявил, что планирует спасти TikTok. Через несколько часов компания начала возобновлять работу своего сервиса в США, поблагодарив новоизбранного президента за то, что он заверил TikTok и его бизнес-партнеров, что им не грозят огромные штрафы за то, что приложение продолжит работать.