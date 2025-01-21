Выгодная рассрочка 2025: где оформить и как пользоваться

Банковская рассрочка — очень полезная услуга. Она позволяет разбить сумму чека на несколько платежей и выплачивать ее частями. Благодаря этому можно совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. В целом суть ясна, однако рассрочки бывают разными. На примере продуктов Sense Bank и Абанка мы расскажем, какими именно, в чем между ними разница и как ими лучше пользоваться.

Рассрочка без переплат

Рассрочка без переплат (впрочем, как и почти все другие) привязывается к банковской карте с кредитным лимитом. То есть клиент покупает товар, например, за 10 000 гривен в 10 месяцев и ежемесячно платит за него по 1 000 гривен. Если возвращать деньги по графику, пользование ими будет бесплатным, если нет — будут начислены проценты.

Работает это так: клиент совершает покупку, банк кредитует его и перечисляет магазину за нее полную сумму, а клиент затем постепенно возвращает деньги банку. Очевидное преимущество такой рассрочки — в ее бесплатности. Но она, как правило, работает только в магазинах-партнерах банка. То есть воспользоваться ею где-либо не получится.

В целом это интересный и крайне выгодный продукт, от которого выиграют все стороны процесса. Банк кредитует покупателя и зарабатывает проценты, которые ему платит магазин. Тот, в свою очередь, зарабатывает на росте продаж, поскольку рассрочка делает его товары более доступными. Ну, а в чем выгода для клиента — понятно и так: он получает товар сразу, а рассчитываться за него может в течение нескольких месяцев, без комиссий и переплат.

Примеры рассрочки без переплат

Sense Bank

«Легкая рассрочка»

«Легкая рассрочка» — сервис для клиентов Sense Bank, которые пользуются его кредитными картами (кроме Caméléon). Он позволяет покупать товары в магазинах-партнерах и постепенно выплачивать их стоимость равными частями. Услуга стоит 0,01% годовых — то есть практически бесплатная.

Срок пользования рассрочкой зависит от торговой точки и может составлять от 3 до 24 месяцев. Стоимость товара должна составлять не менее 500 грн.

«Легкая рассрочка» оформляется только на покупки за кредитные средства. Количество рассрочек банк не ограничивает. Главное, чтобы их общая сумма не превышала величину доступного кредитного лимита по карте.

Ключевые преимущества «Легкой рассрочки»:

Отсутствие обязательного первого платежа. В отличие от аналогичных продуктов конкурентов, у которых первый платеж списывается в день оформления услуги, по условиям «Легкой рассрочки» его придется вносить только через месяц после покупки. То есть отсутствие обязательного первого платежа дает клиентам Sense Bank на 1 месяц больше времени пользования рассрочкой, по сравнению с аналогичными продуктами других банков.

В отличие от аналогичных продуктов конкурентов, у которых первый платеж списывается в день оформления услуги, по условиям «Легкой рассрочки» его придется вносить только через месяц после покупки. То есть отсутствие обязательного первого платежа дает клиентам Sense Bank на 1 месяц больше времени пользования рассрочкой, по сравнению с аналогичными продуктами других банков. Количество магазинов-партнеров. «Легкую рассрочку» можно оформить в 120 партнерских сетях с общим количеством около 3 600 физических точек продаж. Найти можно все: от гаджетов, электроники, бытовой техники до мебели, агротехники, строительных материалов.

Преимущества сервиса уже оценили более 10% пользователей кредитными картами Sense Bank, и этот показатель постоянно растет. В основном покупают смартфоны, другие электронные гаджеты и бытовую технику.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать товар и сообщить продавцу, что планируете купить его в «Легкую рассрочку», или же выбрать соответствующую отметку на сайте магазина.

«Универсальная рассрочка»

Еще один вариант рассрочки без переплат, доступный клиентам Sense Bank, — «Универсальная рассрочка». Она так же предоставляется под 0,01% годовых, но доступна только для покупок в «Эпицентре» и владельцам карт «Выгода», выпущенных банком в партнерстве с этой сетью гипермаркетов. Оформляется она сроком на 6 месяцев. То есть это отдельный продукт, созданный под кобрендинговую карту.

У «Выгоды» есть дополнительные бонусы. Карта объединяет бонусные балансы Sense Bank и «Эпицентра» и дает возможность в итоге получить 2% баллами за покупки. То есть за каждые 100 грн, потраченные в гипермаркетах, начисляется 1 бонусный балл, которые затем можно использовать для оплаты следующих покупок в «Эпицентре». Кроме того, дополнительно на все покупки (причем не только на те, что были в «Эпицентре») начисляется еще 1% кешбека от банка. Последний потом можно будет вывести уже реальными деньгами.

Абанк

«Плати частями»

Клиенты Абанка могут оформить рассрочку без переплат под символические 0,00001% годовых сроком от 1 до 24 месяцев. Услуга называется «Плати частями».

Чтобы купить товар с помощью «Плати частями», нужна кредитная карта Абанка, мобильное приложение ABank24, в котором ее можно оформить, и согласованный банком кредитный лимит. Первое списание средств происходит в день оформления покупки, а следующий платеж — через 30 дней.

Клиент может одновременно выплачивать несколько товаров, при условии, что их общая стоимость не превышает лимит. Комиссия при автоматическом погашении сделки отсутствует. Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно выполнить 3 простых шага:

Выбрать товар в магазине-партнере банка или на его сайте.

Подтвердить покупку в разделе «Плати частями» в мобильном приложении ABank24.

После согласования банком забрать товар и фискальный чек.

Ключевые преимущества «Плати частями»:

Гибкие условия. Клиенты могут увеличить количество платежей до 25 за небольшую плату, что позволяет адаптировать «Плати частями» под индивидуальные финансовые возможности.

Клиенты могут увеличить количество платежей до 25 за небольшую плату, что позволяет адаптировать «Плати частями» под индивидуальные финансовые возможности. Достаточно широкая сеть партнеров. Абанк постоянно расширяет перечень партнеров, подключенных к «Плати частями», что предоставляет клиентам широкий выбор товаров и услуг в различных категориях: техника, мода, услуги, туризм и т. д. Услуга уже доступна в более 1 000 онлайн и 3 500 офлайн торговых точек, среди которых Comfy, Алло, Ябко, Цитрус, Фокстрот, Rozetka, Vodafone, Moyo, Укрзолото, Sport Life и многие другие.

На сайте Абанка доступен удобный калькулятор, позволяющий быстро рассчитать сумму ежемесячного платежа и общее количество взносов, в зависимости от стоимости покупки.

Рассрочкой «Плати частями» постоянно пользуются около 17% клиентов Абанка.

Рассрочка «Выгода»

Клиентам гипермаркетов «Эпицентр» Абанк предлагает отдельную кредитную карту и одноименную рассрочку — «Выгода». Суть в том, что владельцы этих кредитных карт могут возвращать деньги за предыдущие покупки в «Эпицентре» и платить их постепенно в рассрочку. Условия следующие:

Сумма кредита должна составлять от 500 до 200 000 грн;

Срок кредитования — 3, 6, 12, 24 месяца.

Важный момент: если рассрочку «Выгода» оформлять на 3 или 6 месяцев, она будет бесплатной (0,00001% годовых), если дольше — ставка будет составлять уже 75% годовых.

Оформляется она в четыре простых шага:

Надо совершить покупку в «Эпицентре», рассчитавшись картой «Выгода» от Абанка. В мобильном приложении ABank24 выбрать расход в выписке или зайти в меню «Кредиты» — «Рассрочка «Выгода». Можно выбрать один или несколько расходов и перевести в рассрочку в течение 14 дней с момента покупки. Выбрать срок, за который планируете выплатить рассрочку. Средства будут зачислены на кредитную карту в течение нескольких минут. Первый платеж будет списан на следующий месяц в день оформления кредита.

Платная рассрочка

Обычно у банков, у которых есть рассрочка в ассортименте их услуг, кроме ее бесплатного варианта, есть платный. И там, и там стоимость покупки разбивается на несколько платежей, но есть определенные отличия. Главное — конечно, цена. В последнем варианте за пользование деньгами банку придется платить. Это главный недостаток платной рассрочки. Но у нее есть и существенное преимущество.

В отличие от бесплатных, которые работают только в конкретных магазинах-партнерах банка, платную рассрочку можно оформить где угодно. Это, по сути, потребительский кредит, который оформляется под определенный процент на любую уже совершенную покупку, вне зависимости от того, является ли магазин партнером банка.

Примеры платных рассрочек

Sense Bank

«Моментальная рассрочка»

Услуга «Моментальная рассрочка» от Sense Bank позволяет переводить в рассрочку покупки от 500 грн, оплаченные кредитной картой. Работает это так: клиент делает покупку, платит за нее кредитной картой банка, затем в мобильном приложении Sense SuperApp в разделе «Мои рассрочки» («Рассрочка из операций») находит соответствующую транзакцию и переводит ее в «Моментальную рассрочку», выбрав срок использования.

Реальная годовая процентная ставка составляет 51,8% сроком на 24 месяца. Ежемесячная комиссия зависит от суммы рассрочки:

2,5% — на срок 9 и 12 месяцев;

2,9% — на срок 18 и 24 месяца.

Одноразовая комиссия:

50 грн — на срок 3 месяца;

200 грн — на срок 6 месяцев.

К слову, до 31 марта действует акция, по которой оформить рассрочку на 3 и 6 месяцев можно практически без процентов, под 0,01% годовых, уплатив только одноразовую комиссию.

Преимущества «Моментальной рассрочки»:

Гибкие сроки. Клиент может выбрать срок рассрочки, который лучше всего соответствует его потребностям. Продолжительность может варьироваться от 3 месяцев до 2 лет, что позволяет избежать жестких ограничений в выборе условий.

Клиент может выбрать срок рассрочки, который лучше всего соответствует его потребностям. Продолжительность может варьироваться от 3 месяцев до 2 лет, что позволяет избежать жестких ограничений в выборе условий. Время для принятия решения. Есть 14 дней с момента покупки, чтобы оформить рассрочку через мобильное приложение Sense SuperApp.

Есть 14 дней с момента покупки, чтобы оформить рассрочку через мобильное приложение Sense SuperApp. Минимум документов. Рассрочка доступна без излишней бюрократии. Просто рассчитайтесь кредитной картой Sense Bank, и никакие дополнительные бумажные процедуры не нужны.

Особенность «Моментальной рассрочки» в том, что, вместо возврата суммы на счет, меняются условия начисления процентов и погашения задолженности. Ежемесячный платеж по рассрочке будет автоматически списываться с кредитной карты в дату оформления договора (в пределах кредитного лимита на этой карте).

Абанк

«Рассрочка на расходы»

«Рассрочка на расходы» — услуга от Абанка, которая позволяет вернуть деньги за предыдущие покупки на карту, а расходы перевести в рассрочку. Особенность услуги в том, что деньги сразу возвращаются на карту и вновь доступны для пользования. Ежемесячная комиссия за пользование ею составляет 1,9% от суммы оформления.

Основные преимущества «Рассрочки на расходы»:

Сумма оформления — от 100 грн до 200 000 грн;

Возможность выбора срока кредитования — от 3 до 24 месяцев;

Возврат средств в течение нескольких минут;

Возможность одновременного оформления нескольких рассрочек.

Услуга оформляется в 3 простых шага:

Совершить покупку кредитной картой Абанка. Перейти в меню «Кредиты» — «Рассрочка на расходы», или нажать на нужный расход в выписке. Выбрать количество платежей.

Все. Деньги мгновенно будут зачислены на кредитную карту, и можно снова совершать покупки.

Советы пользователям

Банковская рассрочка — удобный и крайне полезный финансовый инструмент. Жизненных ситуаций, когда он может пригодиться, множество. Сломался летом холодильник, вышел из строя ноутбук или другая необходимая для работы техника, а на новую нет денег? Если есть карта нужного банка, все это сегодня без проблем можно взять в рассрочку.

Конечно, чтобы не переплачивать, в первую очередь стоит попытаться воспользоваться ее бесплатным вариантом. На сайтах банков всегда есть список магазинов-партнеров, можно зайти на их сайты и выяснить, есть ли в наличии нужный товар и можно ли его купить в рассрочку без переплат. В этом есть смысл даже в случае, когда вся необходимая для покупки сумма есть в наличии. Оформив бесплатную рассрочку, товар можно забрать сразу, а деньги использовать как-то иначе. Например, положить на накопительный счет, где они будут работать и приносить доход.

Что касается платной рассрочки — при определенных обстоятельствах может быть полезной и она. Абсолютно жизненная ситуация: в магазине интересная акция на вещь, которую вы планировали купить, но денег еще не собрали. Бесплатной рассрочки на нее нет. Однако можно ее купить здесь и сейчас, а затем перевести покупку в рассрочку, даже в платную. И это тоже может быть выгодной сделкой. Так вы фиксируете хорошую цену на нужный товар и страхуете себя от его удорожания в будущем.

Ну, и не стоит забывать, что любая рассрочка — это кредит. Поэтому всегда нужно внимательно изучать условия договора, на основе которого она предоставляется. Проверяйте кредитную ставку банка, штрафы и пени за просрочку платежа. Ставка, например, может быть 0%, а штраф за несвоевременную оплату — 0,1% за каждый день просрочки, а это 36,5% годовых. Не говоря уже о том, что каждая просрочка портит кредитную историю.