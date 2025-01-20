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20 января 2025, 12:30 Читати українською

Рейтинг иммиграции: в какие страны съезжаются со всего мира, а из каких — уезжают

Численность людей на планете уже превысила 8 млрд человек. В каких странах проживают больше всего людей, и в какие страны мигрирует большинство — изучил World Population Review. «Минфин» выбрал главное.

Численность людей на планете уже превысила 8 млрд человек.

В свежем отчете World Population Review рассматриваются 234 страны. В ренкинге 2024 года, на первом месте по количеству населения в мире Индия: в ней проживает 1,45 млрд человек — 18,13% от всех людей в мире.

В пятерку наиболее населенных входят также Китай (1,42 млрд), США (345,42 млн), Индонезия (283,49 млн) и Пакистан (251,27 млн). Украина в этом ренкинге находится на 47 месте: по оценкам World Population Review, численность украинцев составляет 37,86 млн.

В относительном выражении больше всего людей, по итогам 2024 года, приехали в Чад (+5,07%), где проживает сейчас 20,3 млн человек. В лидерах по росту в процентах также еще Оман, Сирия, Токелау и Южный Судан. Правда, в абсолютном выражении число приехавших в эти страны в общей сложности около 2 млн человек. Если смотреть на реальное число приехавших, неудивительно, что на первом месте — США.

США

В США проживает самое большое количество иммигрантов в мире — 50,6 млн, таким образом чуть более 15% от общей численности населения родились в другой стране. С 1965 года число иммигрантов в США увеличилось как минимум на 400%.

Среди иммигрантов в США представлены почти все страны мира. Лидирует Мексика, на долю которой приходится более 11 миллионов, или примерно 25% от всех иммигрантов в Соединенных Штатах. Иммиграция, конечно, сыграла важную роль в становлении страны. Большинство граждан «Великого американского плавильного котла» являются потомками иммигрантов, в частности, первых европейских поселенцев.

Германия

На втором месте рейтинга Германия — +15,8 млн иммигрантов. В этой стране действуют такие программы, как «Карта шансов» (Chancenkarte), упрощены требования для въезда квалифицированных работников. С июня по октябрь 2024 года Германия выдала около 2500 виз Chancenkarte. С такой визой можно приезжать для поиска работы без предварительного трудового договора. Большинство обладателей карт — граждане Индии (780 виз), за которыми следуют заявители из Китая, Турции и Пакистана.

С июня 2024 года в ФРГ вступил в силу новый закон, который сократил сроки пребывания для получения гражданства с 8 до 5 лет. При некоторых условиях паспорт Германии можно получить всего через три года. Правда, ждать натурализации можно годами. Вдобавок, в стране меняется политическая система. После выборов возможно изменение правил и ужесточение миграционной политики.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия заняла третье место — 13,5 млн. В этом исламском государстве тоже стремятся привлечь иностранцев с высокой квалификацией. В частности, с прошлого года работает программа «Резидентство для особых талантов». Она рассчитана на профессионалов в сферах здравоохранения, цифровых технологий, финансовых услуг, космоса и обороны, энергетики. Также в стране ждут специалистов металлургической и горнодобывающей промышленности, логистики и транспорта, туризма, пищевых и сельскохозяйственных технологий.

В Саудовской Аравии также есть программы для инвесторов, предпринимателей, покупателей недвижимости.

Великобритания

На пятом месте Великобритания — 9,4 млн. В эту страну, по оценке правительства, в июне 2024 года приехали жить 1,2 млн человек. Около 86% (1 млн) были гражданами государств, не входящих в ЕС. Десять процентов (116 000) прибыли из Евросоюза, а также Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Индийцы стали самой распространённой национальностью среди иммигрантов из третьих стран — как по рабочим (116 000), так и по учебным (127 000) причинам. 295 000 (29%) прибыли на обучение, 80 000 (8%) приехали в качестве иждивенцев, что меньше, чем 115 000 в июне 2023 года. Это следует из изменений в правилах выдачи студенческих виз, вступивших в силу в январе 2024 года, которые ограничили возможность большинства иностранных учащихся привозить с собой членов семьи.

Около 184 000 (18%) граждан стран, не входящих в ЕС, прибыли в качестве основных заявителей на работу, что сопоставимо с июнем 2023 года (189 000), но меньше, чем в декабре 2023-го (219 000). Число иждивенцев, прибывших в Великобританию в июне 2024 года (233 000), было больше, чем число основных заявителей на работу. Это превышает уровень 166 000 в июне 2023 года, но последние данные указывают на первые признаки снижения. Изменения в правилах иммиграции, связанных с работой, которые вступили в силу в марте и апреле 2024 года, вероятно, повлияли на последние показатели.

ОАЭ

На 6 месте — ОАЭ. Эту страну World Population Review назвали самой уникальной страной из первой десятки. Тут 8,7 миллиона иммигрантов составляют почти 89% от общей численности населения страны. Таким образом, в ОАЭ один из самых высоких в мире показателей доли иммигрантов по отношению к общей численности населения.

Топ-10 стран с наибольшим числом иммигрантов

Источник: World Population Review, ООН, 2020

Где живут самые крупные диаспоры

В Индии отмечено наибольшее количество эмигрантов — в общей сложности 17,9 миллиона человек. Значительные показатели покинувшего страну населения в Мексике — 11,2 млн, россии — 10,8 млн, Китае — 10,5 млн, и Сирии — 8,5 млн.

При этом даны пояснения, что данные об эмигрантах не всегда так же точны, как данные об иммигрантах, в основном потому, что большинство правительств не так сильно беспокоятся о тех, кто покидает страну, как о тех, кто въезжает и пользуется государственными услугами или инфраструктурой.

Однако из этого правила есть исключения, поскольку такие страны, как Северная Корея и контролируемый талибами Афганистан, очень заинтересованы в том, чтобы не дать жителям эмигрировать.

Источник: World Population Review, ООН, 2020

Источник: Минфин
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