Американская компания Apple потеряла статус лидера среди продавцов смартфонов в Китае в 2024 году. Местные конкуренты Vivo и Huawei опередили изготовителя iPhone после того, как его годовые поставки в страну сократились на 17%. Об этом свидетельствуют данные компании Canalys, сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным аналитиков, это явилось самым большим годовым падением продаж Apple в Китае, которое включало сокращение продаж на протяжении всех четырех кварталов, включая падение на 25% в последнем квартале.

За 2024 год производитель бюджетных смартфонов Vivo захватил 17% рынка Китая, за ним следуют премиальный конкурент Huawei с 16% и Apple с 15%. Таким образом, на Apple усиливается давление сбыта со стороны местных компаний на одном из крупнейших глобальных рынков.

Причины низких продаж iPhone

Причиной потери конкурентоспособности Apple называют, в частности, отсутствие функций искусственного интеллекта в последних моделях iPhone, продаваемых в Китае, где доступ к ChatGPT отсутствует.

«Это худшие годовые показатели Apple в Китае», — заявил аналитик Canalys Тоби Чжу.

Он отметил, что позиции компании под угрозой из-за нескольких факторов:

непрерывный выпуск флагманов от Huawei,

популярность местных складных телефонов в премиум-сегменте,

рост лояльности к таким Android-брендам, как Xiaomi и Vivo, предлагающим инновационные решения.

После того как в 2029 году США ввели санкции против Huawei, ограничив доступ компании к американским технологиям, продажи Apple в течение четырех лет стабильно росли.

Но с августа 2023 года Huawei вернулась в премиум-сегмент, когда выпустила новые смартфоны с чипами местного производства. В четвертом квартале китайская компания показала рост поставок на 24%.

Бюджетные смартфоны

Среди пятерки ведущих поставщиков, в основном ориентированных на бюджетные смартфоны, Xiaomi продемонстрировала сильнейший рост по увеличению поставок в четвертом квартале на 29%, тогда как Oppo и Vivo зафиксировали рост на 18% и 14% соответственно.

Годовые поставки смартфонов в Китае в 2024 году выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 285 миллионов единиц.