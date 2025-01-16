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16 січня 2025, 16:51

Продажі iPhone в Китаї досягли історичного мінімуму: Apple поступається конкурентам

Американська компанія Apple втратила статус лідера серед продавців смартфонів у Китаї у 2024 році. Місцеві конкуренти Vivo та Huawei випередили виробника iPhone після того, як його річні постачання в країну скоротилися на 17%. Про це свідчать дані компанії Canalys, повідомляє Reuters.

Американська компанія Apple втратила статус лідера серед продавців смартфонів у Китаї у 2024 році.
Фото: pixabay.com

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За даними аналітиків, це стало найбільшим річним падінням продажів Apple у Китаї, яке включало скорочення продажів протягом усіх чотирьох кварталів, включаючи падіння на 25% в останньому кварталі.

За 2024 рік виробник бюджетних смартфонів Vivo захопив 17% ринку Китаю, за ним йдуть преміальний конкурент Huawei з 16% і Apple з 15%. Таким чином на Apple посилюється тиск збуту з боку місцевих компаній на одному з найбільших глобальних ринків.

Причини низьких продажів iPhone

Причиною втрати конкурентоспроможності Apple називають зокрема відсутність функцій штучного інтелекту в останніх моделях iPhone, що продаються в Китаї, де доступ до ChatGPT відсутній.

«Це найгірші річні показники Apple в Китаї», — заявив аналітик Canalys Тобі Чжу.

Він зазначив, що позиції компанії під загрозою через кілька факторів:

  • безперервний випуск флагманів від Huawei,
  • популярність місцевих складаних телефонів у преміум-сегменті,
  • зростання лояльності до таких Android-брендів, як Xiaomi і Vivo, які пропонують інноваційні рішення.

Після того, як у 2029 році США ввели санкції проти Huawei, обмеживши доступ компанії до американських технологій, продажі Apple протягом чотирьох років стабільно зростали.

Але з серпня 2023 року Huawei повернулася до преміум-сегменту, коли випустила нові смартфони з чіпами місцевого виробництва. У четвертому кварталі китайська компанія показала зростання постачання на 24%.

Бюджетні смартфони

Серед п'ятірки провідних постачальників, в основному орієнтованих на бюджетні смартфони, Xiaomi продемонструвала найсильніше зростання зі збільшенням постачання у четвертому кварталі на 29%, тоді як Oppo та Vivo зафіксували зростання на 18% та 14% відповідно.

Річні постачання смартфонів у Китаї у 2024 році зросли на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 285 мільйонів одиниць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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