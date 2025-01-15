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15 января 2025, 17:45 Читати українською

Инвест-гигант BlackRock за 2024 год привлек рекордные $641 миллиард

Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock Inc. зафиксировала рекордный приток клиентских средств по итогам прошлого года — $641 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock Inc.
Фото: depositphotos

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Подробности

На 31 декабря 2024 г. общий объем активов инвесткомпании достиг $11,6 трлн и, как ожидается, продолжит расти.

Привлеченная компанией годовая сумма превышает совокупные активы некоторых инвестиционных фондов, которые формировались десятилетиями, и демонстрирует способность BlackRock привлекать клиентов даже при рыночной волатильности и конкуренции, отметило издание.

Из общей суммы $390 млрд поступило в ETF-фонды, $226 млрд — в акционные фонды, а $164 млрд — в облигационные.

В четвертом квартале чистый приток в долгосрочные фонды достиг $201 млрд, а общий приток — $281 млрд, превысив прогнозы аналитиков.

Активы BlackRock в биткоине-ETF, запущенный в 2024 году, достигли $50 млрд.

Акции BlackRock выросли на 3,3% до $995 на утренних торгах в Нью-Йорке.

Источник: Минфин
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