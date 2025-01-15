В 2024 году украинский автопарк пополнил 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV). Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.
Где в Украине чаще всего покупают электрокары: названы регионы-лидеры
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Где чаще всего покупают электрокары
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 7314 ед. (91% б/у);
- город Киев — 6618 ед. (61% б/у);
- Киевская обл. — 3907 ед. (70% б/у);
- Днепропетровская обл. — 3874 ед. (73% б/у);
- Одесская обл. — 3025 ед. (76% б/у).
Электрокары бестселлеры
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках стал VW ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в Киеве, Киевской обл. и в Днепропетровской области.
- Nissan Leaf — в Одесской и Львовской обл.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1