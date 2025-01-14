АРМА выбрало банк для размещения арестованных средств

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило победителя конкурсного отбора банка для размещения арестованных средств. Им стал один из крупнейших государственных банков Украины — Сенс Банк . Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Отмечается, что Сенс Банк предложил самые выгодные условия по банковскому вкладу по требованию.

В настоящее время Агентство осуществляет организационные мероприятия по заключению соответствующего договора с государственным банком. Первым этапом является план разместить более 2 млрд. грн. арестованных средств, включая средства в иностранной валюте.

В АРМА отметили, что около 8 млрд грн арестованных средств Агентство хранит в военных облигациях. Эти средства направляются непосредственно на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны.