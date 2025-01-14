Украинский банк предлагает кредит наличными по «карточной» ставке

Ключевая особенность кредита наличными «Снежный» — лояльные условия кредитования. Предложение временное и пригодится тем из украинцев, кто в начале года планирует крупные покупки: ремонт в квартире, приобретение бытовой техники и пр.

По условиям кредита можно получить до 350 000 гривен наличными, чего хватит даже на приобретение недорого авто. А учитывая длительный срок кредитования — до 49 месяцев — обслуживание займа не будет слишком обременительным для семейного бюджета.

«Однако главное преимущество „Снежного“ — процентная ставка. Да, это кредит наличными, но реальная годовая процентная ставка по нему, рассчитанная по методике НБУ, составляет от 34,7% до 41,1% в зависимости от суммы и срока кредитования. Это примерно столько же, сколько украинские финучреждения предлагают по кредитным картам. То есть условия кредитования действительно лояльные», — рассказывает директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

Оформить кредит наличными можно в любом отделении Unex Bank. Но предварительно рассчитать стоимость кредита исходя из нужных параметров можно в интерактивном калькуляторе на сайте финучреждения. И сразу после этого оставить заявку на кредит наличными — через несколько минут менеджер банка перезвонит, чтобы уточнить детали и поможет узнать предварительное решение.

Кредит наличными «Снежный» с лояльными условиями действует ограниченный период времени. Оформить его можно до 17 января 2025 года.