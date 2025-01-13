Плохой год для россии: мировой рынок зальют дешевой нефтью

Основные американские фондовые индексы закрыли прошлую неделю снижением. Хорошие данные по рынку труда США показали силу американской экономики и взволновали инвесторов. Ведь это означает, что ФРС может притормозить со снижением ставок, а это всегда плохо для акций.

Новый год принес на фондовый рынок новые тренды. Энергетический сектор S&P 500 продемонстрировал в начале 2025 года стремительный рост: S&P 500 Energy с начала года поднялся на 2,2%, став лидером среди 11 секторов S&P 500 и опередив рост основного индекса на 0,4%, передает Bloomberg.

Аналитик BTIG Джонатан Крински, которого цитирует агентство, назвал это переходом «из худших в лучшие» и объяснил такую динамику интересом инвесторов к акциям компаний, добывающих и продающих природный газ. Эти бумаги «демонстрируют явное лидерство», поскольку цена на сырьевые товары «отскочила от многолетних минимумов», написал Крински.

Так, отраслевой биржевой фонд First Trust Natural Gas ETF с начала этого года укрепился на 3,8%, показав более сильный результат, чем индекс S&P 500 Energy.

Подорожание акций сектора в новом году происходит на фоне ухудшения прогнозов Уолл-стрит относительно перспектив нефтегазовых компаний, отмечает Bloomberg. В среду RBC Capital Markets понизил рейтинг сектора с Overweight, что предполагает ожидание роста «выше рынка», до «нейтрального».

Аналитик банка Лори Кальвасина отметила, что оценка RBC «наиболее пессимистичная на глобальном уровне». Аналогичным образом Ned Davis Research снизил рейтинг энергетического сектора в декабре, сославшись на то, что цены на нефть с трудом удерживают свои позиции.

При этом аналитики уверены, что в 2025 году запасы нефти будут оказывать давление на ее стоимость. По данным Bank of America, средняя цена на марку Brent в 2025 году составит $65 за баррель, поскольку добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, опережает рост мирового потребления.

Главные взлеты и падения прошлой недели

Помимо компаний энергетического сектора, инвесторов смогли порадовать и представители других секторов.

Топ-3 компании, показавшие самый большой рост/падение на прошлой неделе

Компания Тикер Результат за неделю, 6−10 января (%) Walgreens Boots Alliance, Inc. WBA 23,79 Constellation Energy Corporation CEG 20,92 FTAI Aviation Ltd. FTAI 14,96 Edison International EIX -18,55 Fangdd Network Group Ltd. DUO -18,87 Mobileye Global Inc. MBLY -27,88

Котировки Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA), одной из крупнейших сетей аптек в США, взлетели почти на 30% после презентации квартального отчета — такого роста компания не видела с 1970 годов.

10 января компания сообщила, что в первом квартале 2025 финансового года, который закончился 30 ноября, ее скорректированная прибыль на акцию сократилась, но не так сильно, как опасались инвесторы. Она упала на 27% в годовом выражении — до 51 цента — почти на 38% выше прогнозируемых аналитиками Уолл-стрит 37 центов, привел Reuters данные LSEG.

Выручка сети увеличилась на 7,5% (до $39,5 млрд), по сравнению с тем же периодом прошлого финансового года, и немного превзошла оценки аналитиков. Лучше прогнозов оказалась и выручка от розничного аптечного подразделения Walgreens в США.

Рыночная стоимость Walgreens снижается в течение последнего десятилетия, что оказывает на нее давление и подталкивает к значительным изменениям, отмечает Bloomberg. Розничный бизнес компании испытывает трудности на фоне конкуренции с онлайн-ритейлерами, вроде Amazon и Costco Wholesale, где потребители могут заказать аналогичные товары дешевле и не выходя из дома.

Инвесторов по-прежнему волнует, сможет ли Walgreens осуществить трансформационные шаги, такие как продажа компании или разделение бизнеса. Как пишет Bloomberg, сеть ведет переговоры о покупке с частной инвестиционной компанией Sycamore Partners и ищет потенциальных покупателей для международного бренда Boots.

Попытка выкупить сеть инвесткомпанией KKR в 2019 году не увенчалась успехом, с тех пор Walgreens потеряла более 80% своей рыночной стоимости, напоминает Bloomberg.

По данным MarketWatch, за динамикой акций Walgreens следят 20 аналитиков. Большинство из них настроены нейтрально и советуют держать ее бумаги в портфеле (рейтинг Hold). Еще четверо предлагают их к покупке (Buy), а оставшиеся трое рекомендуют продавать (рейтинги Underweight и Sell).

Цена акций Constellation Energy Group (CEG) на прошлой неделе подскочила до $305,19 за акцию, против $250,11 неделей ранее, на новостях о планах по покупке геотермальной компании Calpine Corp. за колоссальные $16,4 млрд.

План поглощения CEG называют одним из крупнейших в истории энергетической отрасли США. Он появился на фоне роста спроса на электроэнергию, обусловленного быстрым развитием сектора искусственного интеллекта. ИИ необходимы огромные объемы энергии для центров обработки данных. Спрос на электроэнергию также увеличивается из-за строительства новых заводов в Соединенных Штатах и ​​более широкого использования электромобилей и тепловых насосов.

Комментируя предстоящую сделку, генеральный директор Constellation Energy Джо Домингес сообщил инвесторам, что спрос на энергоносители «вырастет до уровня, которого мы не видели за всю свою жизнь».

После завершения сделки Constellation, в настоящее время крупнейший производитель атомной энергии в США, станет крупнейшим независимым поставщиком электроэнергии в США, что значительно расширит спектр генерирующих мощностей, работающих на природном газе.

Акции компании по лизингу самолетов FTAI Aviation (FTAI) снова начали расти после того, как аналитик Wolfe Майлз Уолтон повысил рейтинг акций с «Удерживать» до «Покупать» и установил целевую цену в $190. Это означает потенциальный 10%-ный рост, по сравнению с тем, где акции торговались до объявления о повышении рейтинга.

Такой пересмотр рекомендаций стал возможен благодаря обнародованной FTAI Стратегической инициативы капитала. В рамках проекта институциональные инвесторы будут покупать узкофюзеляжные самолеты, которые сдает в аренду FTAI. Фирма уже заключила сделку о продаже 46 таких самолетов инвесторам за $549 ​​млн. FTAI по-прежнему будет выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту двигателей самолетов, что позволит ей и дальше получать доход от сервиса самолетов.

Акции FTAI Aviation очень волатильные: за последний год их цена менялась 21 раз более чем на 5%, пишет Yahoo Finance.

Неделей ранее акции компании выросли на 15,2% на фоне обнадеживающих финансовые прогнозов на 2025 финансовый год.

Топ-5 событий для рынков текущей недели

Внимание инвесторов в американские акции вновь будет приковано к инфляции. На этой неделе должны выйти два важных отчета — по оптовой инфляции и индекс потребительских цен в США. Кроме того, в Штатах стартует новый сезон отчетности.

Китайская экономика подала позитивный сигнал

В понедельник, 13 января, главное таможенное управление Китая сообщило о росте экспорта в декабре на 10,7% год к году — после неожиданного спада в ноябре. Это значительно выше консенсус-прогноза в 7,3%.

CNBC связывает это с ожиданием повышения ввозных пошлин со стороны США после инаугурации Дональда Трампа. Позитивная динамика ключевого фактора роста китайской экономики повышает шансы на то, что Пекин сможет отчитаться о достижении цели по росту ВВП на 5% в 2024 году (это станет известно уже в пятницу).

Данные по экономике США подскажут дальнейшие действия ФРС

В середине недели Минтруда США обнародует индекс потребительских цен (consumer price index, CPI) за декабрь. Любые признаки того, что инфляция более устойчивая, чем ожидалось, могут обострить сомнения Уолл-стрит в готовности ФРС и дальше снижать процентные ставки. Инвесторы уже начали волноваться после выхода отчета по рынку труда на прошлой неделе. Так что инфляционный срез может стать очередной плохой новостью для облигаций и еще больше поднимет курс доллара, предупреждает The Wall Street Journal.

Указания на то, что экономика США набирает обороты, также могут повлиять на ожидания относительно ставок, отмечает WSJ. Во второй половине недели будет опубликована статистика по розничным продажам в стране за декабрь, а также по безработице и промышленному производству.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что теперь ожидают от Федеральной резервной системы лишь двух снижений процентных ставок в этом году — в июне и декабре, а также одно дополнительное снижение в 2026 году. В результате ставка ФРС опустится до диапазона от 3,5% до 3,75% с текущих 4,25% до 4,5%.

Ранее Goldman Sachs прогнозировал три снижения ключевой ставки Федрезерва в этом году.

Крупные банки начинают отчитываться о прибылях

JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs опубликуют отчеты за четвертый квартал в среду, 15 января, а Bank of America и Morgan Stanley отчитаются о своих результатах в четверг, 16 января.

Ожидается, что высокие комиссии за инвестиционный банкинг, большой доход от торговых операций и ослабление давления в сторону повышения ставок по депозитам обеспечат позитивный сезон отчетности для американских банков.

Позитивный настрой инвесторов относительно результатов банков также вырос после победы Дональда Трампа на выборах. Поскольку, как ожидается, он предпримет ряд мер по дерегулированию и проведет благоприятные для бизнеса налоговые реформы, которые могут значительно повысить прибыльность банков.

Инфляция в Великобритании

Великобритания опубликует данные по динамике потребительских цен и цен производителей за декабрь. Внимание к этому рынку выросло, поскольку в последние дни доходность 30-летних британских бондов подскочила до самого высокого уровня с 1998 года, а курс фунта стерлингов упал, напоминает WSJ.

Доходность британских государственных облигаций неуклонно растет с сентября, отражая снижение ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Банком Англии, дополнительные заимствования в бюджете нового правительства от 30 октября и более высокую доходность казначейских облигаций США. Поскольку ожидается, что Трамп будет проводить мягкую налогово-бюджетную политику и повысит тарифы.

По прогнозам, декабрьский индекс потребительских цен покажет годовой рост на 2,6%, оставаясь выше целевого показателя Банка Англии в 2%. Комментарии официальных лиц Банка Англии также будут в центре внимания: во вторник, 14 января, выступит заместитель управляющего Сара Бриден, а на следующий день — член Комитета Алан Тейлор.

ЕЦБ раскроет внутреннюю кухню декабрьского заседания

В четверг, 16 января, Европейский Центробанк опубликует отчет по итогам декабрьского заседания. Экономисты будут искать в нем комментарии, указывающие на вероятность очередного снижения ставки на заседании регулятора в конце января.

Опрос, опубликованный в Financial Times несколько дней назад, показывает, что большое количество экономистов считает, что ЕЦБ слишком медленно снижал процентные ставки, учитывая, что рост в еврозоне очень слабый.

«Мы ожидаем умеренного восстановления экономики. Мы не видим такого риска рецессии, который потребовал бы резкого ускорения смягчения денежно-кредитной политики», — заявил Филипп Лейн, член Исполнительного совета ЕЦБ.