Укрпочта объявила о партнерстве с китайским маркетплейсом Temu

Украинский оператор почтовой связи Укрпочта и китайский маркетплейс Temu заключили партнерство, которое позволит ускорить доставку товаров из Китая в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Отмечается, что после успешного совместного тестирования, услуги в сентябре Temu и Укрпочта внедрили специализированное решение для доставки, адаптированное для украинских клиентов.

«В течение тестового периода Укрпочта обработала более 1,5 млн отправлений от Temu, что свидетельствует о масштабе и спросе на эффективное выполнение заказов в регионе», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Игорь Смилянский отметил, что «Укрпочта» планирует открытие второго центра обработки международных отправлений. Благодаря этому, 95% международных отправлений будут доставляться клиентам до двух дней с момента попадания в Украину.

По словам Смелянского, Укрпочта является лидером рынка не только экспортных посылок, но и предшествует в доставке посылок из Китая (свыше 60% отправок).

По данным Forbes, за три квартала 2024 года количество международных посылок в Украине превысило 53 млн единиц на общую сумму в 44,6 млрд грн, что на 46% больше, чем за весь 2023 год.

Наибольшая доля приходится именно на товары из Китая: 43% - AliExpress, 22,46% - Cainiao; в то же время, самый быстрый рост демонстрирует именно Temu, доля которого в прошлом году достигла 12,23% по сравнению с 0,01% в 2023 году.

Temu

Маркетплейс Temu входит в китайскую группу товаров PDD Holdings. Компания начала свою деятельность в США в сентябре 2022 года и сейчас работает более чем в 80 странах мира.

С момента запуска в Украине в марте 2024 года Temu предлагает ассортимент продукции более чем в 200 категориях — от товаров для дома до электроники.