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10 января 2025, 18:13 Читати українською

Укрпочта объявила о партнерстве с китайским маркетплейсом Temu

Украинский оператор почтовой связи Укрпочта и китайский маркетплейс Temu заключили партнерство, которое позволит ускорить доставку товаров из Китая в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Украинский оператор почтовой связи Укрпочта и китайский маркетплейс Temu заключили партнерство, которое позволит ускорить доставку товаров из Китая в Украину.
Фото: t.me/ukrposhta_news

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Отмечается, что после успешного совместного тестирования, услуги в сентябре Temu и Укрпочта внедрили специализированное решение для доставки, адаптированное для украинских клиентов.

«В течение тестового периода Укрпочта обработала более 1,5 млн отправлений от Temu, что свидетельствует о масштабе и спросе на эффективное выполнение заказов в регионе», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Игорь Смилянский отметил, что «Укрпочта» планирует открытие второго центра обработки международных отправлений. Благодаря этому, 95% международных отправлений будут доставляться клиентам до двух дней с момента попадания в Украину.

По словам Смелянского, Укрпочта является лидером рынка не только экспортных посылок, но и предшествует в доставке посылок из Китая (свыше 60% отправок).

По данным Forbes, за три квартала 2024 года количество международных посылок в Украине превысило 53 млн единиц на общую сумму в 44,6 млрд грн, что на 46% больше, чем за весь 2023 год.

Наибольшая доля приходится именно на товары из Китая: 43% - AliExpress, 22,46% - Cainiao; в то же время, самый быстрый рост демонстрирует именно Temu, доля которого в прошлом году достигла 12,23% по сравнению с 0,01% в 2023 году.

Temu

Маркетплейс Temu входит в китайскую группу товаров PDD Holdings. Компания начала свою деятельность в США в сентябре 2022 года и сейчас работает более чем в 80 странах мира.

С момента запуска в Украине в марте 2024 года Temu предлагает ассортимент продукции более чем в 200 категориях — от товаров для дома до электроники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
10 января 2025, 18:26
#
Для патриотов Маркетплейс Temu, а для своих легкие покупки aliexpress.com
+
0
torn
torn
10 января 2025, 18:32
#
Смелянский, а как же «Китай поддерживает агрессию россии»? Китайцы уже в наш бюджет налоги начали платить? Как Министерство экономики и Гетьманцев смотрит на это стимулирование погребения остатков украинской легкой промышленности?
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