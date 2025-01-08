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8 января 2025, 13:30 Читати українською

Криптокиты тихо накапливают Catzilla и эти 4 альткоина

Крупные инвесторы незаметно накапливают Catzilla и ещё четыре альткоина, намекая на возможный рост их стоимости. С учётом текущего бычьего рынка эти криптовалюты могут стать объектом взрывного роста. Смогут ли они обеспечить доходность в 5,000% к 2025 году? В этой статье рассмотрим, почему эти цифровые активы привлекают крупные инвестиции и что это может значить для их будущего.

Крупные инвесторы незаметно накапливают Catzilla и ещё четыре альткоина, намекая на возможный рост их стоимости.

Победа Трампа разжигает ажиотаж вокруг мемкоинов — Catzilla готовится взлететь

Энергичное возвращение Дональда Трампа вновь активизировало крипторынок, а мемкоины возглавляют эту волну. Пока крупные монеты показывают скромные приросты, Catzilla ($CATZILLA) готовится совершить мощный рывок в центр внимания.

С визией Трампа сделать США глобальным криптопредводителем рынок готовится к бычьему ралли, которому нет равных. Его победа знаменует золотую эпоху мемкоинов, и Catzilla занимает лидирующие позиции в этой гонке.

Catzilla не играет в милые игры — он переписывает правила DeFi. Это герой в битве за финансовую свободу, который объединяет криптоэнтузиастов и любителей мемов в борьбе против устаревших систем.

Catzilla начинает с мощным потенциалом 700% ROI!

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Цена стартовала с $0.0002 на этапе пресейла и достигнет $0.0016 за 14 этапов. В данный момент идёт 4-й этап, и токен стоит $0.0006. Цена на следующем этапе вырастет до $0.0007 (+16.67%). Чем раньше вы войдёте, тем выше будет ваша прибыль.

Почему Catzilla?

Catzilla объединяет криптоэнтузиастов, фанатов мемов, аниме и DeFi в одну мощную силу. С его смелой концепцией, высокими вознаграждениями и невероятным потенциалом прибыли Catzilla — это не просто токен, а движение, готовое захватить рынок.

⚡ Пресейл Catzilla уже в разгаре — присоединяйтесь к рыку и наблюдайте, как ваш кошелёк растёт! ⚡

FET готовится к бычьему ралли?

Artificial Superintelligence Alliance (FET) показывает рост: за неделю цена увеличилась на 21.66%. При преодолении сопротивления $1.88 FET может нацелиться на $2.26 (+30% от текущих цен).

TRUMP (MAGA): готовность к прорыву

Цена TRUMP колеблется между $1.92 и $4.00, за неделю увеличившись на 70%. При пробитии сопротивления $4.79 токен может достичь $6.88.

Uniswap (UNI) близок к прорыву

Цена UNI находится в диапазоне $13.48-$16.13. При пробитии сопротивления $17 возможно достижение $19.75.

Solana готовится к рывку

Цена Solana колеблется между $192 и $226. При преодолении сопротивления $240 токен может достичь $274 (+27%).

Хотя FET, TRUMP, UNI и SOL демонстрируют перспективы, Catzilla выделяется как настоящий мемкоин-герой, готовый принести финансовую свободу каждому. С 14 этапами пресейла, начав с $0.0002 и поднимаясь до $0.0016, он предлагает 700% ROI и объединяет сообщества для борьбы с криптовалютными злодеями.

Узнайте больше о Catzilla ($CATZILLA):

Сайт: Catzilla

Источник: Минфин
Страницу просматривает sergiy2001.
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