Президента Аргентины Хавьера Милея соотечественники называют сумасшедшим. При этом у него 50%-ый рейтинг одобрения , хотя за последний год он провел самую жесткую программу экономии. За год он ликвидировал бюджетный дефицит Аргентины, в истории страны это произошло впервые за 123 года. Подход Милея в значительной степени опирается на агроэкспорт, добычу полезных ископаемых и продажу газа и нефти, говорят аналитики. Что удалось Милею и почему, рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко. «Минфин» выбрал главное.

В ноябре 2023 года экономист-либертарианец Хавьер Милей, называющий себя анархо-капиталистом, был избран президентом Аргентины. Страстный фанат Аль Капоне, утверждающий, что получает телепатические советы от своих пяти клонированных английских мастифов.

Экономический кризис, унаследованный Милеем от предыдущего перонистского правительства, «был похож на бомбу, которая вот-вот взорвется»: галопирующая гиперинфляция на уровне 211% в 2023 году и уровень бедности 45%.

Сразу после вступления в должность Милей «включил бензопилу», быстро перейдя к сокращению расходов, ликвидации министерств и увольнению сотен бюрократов. В то же время были урезаны пенсии и зарплаты госслужащих, а государственные инфраструктурные проекты были свернуты.

Уже в первый полный месяц пребывания Милея в должности сокращение расходов привело к бюджетному профициту, а также в каждом следующем месяце, что стало почти беспрецедентным в новейшей истории Аргентины. В целом Милей сократил государственные расходы на 30%, по сравнению с прошлым годом.

После огромной девальвации валюты, проведенной правительством Милея, в декабре 2023 года цены подскочили на 25%. Но на данный ежемесячная инфляция составляет 2,4%, что является самым низким показателем за последние 4 года.

Источник: Atlantic Council

Презрение президента к административному государству завоевывает расположение среди влиятельных лиц за пределами Аргентины, особенно среди ближайшего окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа. Илон Маск и Вивек Рамасвами, соратники Трампа, ответственные за сокращение федерального правительства США, хорошо отзываются о мерах жесткой экономии Милея, причем Рамасвами выступает за «сокращение в стиле Милея, на стероидах».

Благодаря усилению монетарного режима и схеме налоговой амнистии, стимулировавшей аргентинцев возвращать долларовые сбережения в банковскую систему, Центральный банк Аргентины начал привлекать миллиарды новых валютных резервов (однако общие резервы остаются отрицательными).

Был утвержден пакет стимулирования инвестиций RIGI («Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones» («Система стимулов для крупных инвестиций»), как часть комплексного закона, что включает 30-летние налоговые льготы и упрощение внешней торговли для крупных инвестиций (более 200 миллионов долларов США) в выбранные сектора (включая энергетику, сырьевые ресурсы, инфраструктуру, технологии). Эти условия власти не имеют права пересматривать или отменять в течение 30 лет. К тому же в 2025 году планируется снижение количества налогов на 90%.

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Впрочем, затягивание поясов произошло по высокой социальной цене, спровоцировав рецессию, рост безработицы и падение реальной заработной платы как в государственном, так и в частном секторах. Основной удар пришелся на рабочий класс.

Но уже есть определенные признаки того, что самая болезненная фаза реформ Милея, вероятно, уже позади: потребительские расходы и производство демонстрируют положительную тенденцию. В сентябре рост зарплат опережал инфляцию шестой месяц подряд. По оценкам Всемирного банка, прошлогодняя рецессия в Аргентине уступит место 5% экономическому росту в 2025 году.

Ситуация все еще очень хрупкая, но благодаря блестящим реформам в Аргентине прямо сейчас происходит настоящее экономическое чудо.