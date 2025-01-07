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7 января 2025, 13:30 Читати українською

Протрампские настроения поднимут XRP, Eth и эти три новых альткоина

Поддержка видного политического лидера потрясает рынок криптовалют. Крупные игроки, такие как XRP и Ethereum, достигают новых пиков, а три новых альткоина также стремительно привлекают внимание. Сочетание политического энтузиазма и продолжающегося бычьего тренда, кажется, подстегивает этот рост. Какие монеты на пике популярности и почему именно сейчас?

Поддержка видного политического лидера потрясает рынок криптовалют.

Catzilla: Мощный прорыв на арену мемкоинов с небывалым потенциалом прибыли

У постоянно меняющемся мире мемкоинов появляются новые претенденты, и Catzilla позиционирует себя как амбициозный игрок. Черпая вдохновение у таких успешных токенов, как Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и PEPE, Catzilla объединяет вирусную мем-культуру и значительный финансовый рост.

Catzilla выделяется своей уникальной историей: гигантская кошка в стиле Годзиллы наводит хаос, вдохновляя своим образом японской культуры кайдзю. Эта игровая концепция привлекает как геймеров, так и криптоинвесторов, ищущих следующий крупный проект.

💣Catzilla готов нарушить рынок! 💣
В отличие от многих мемкоинов, которые быстро исчезают, Catzilla нацелен на долгосрочные успехи, предлагая инвесторам потенциальную прибыль в 700%. Этапная предпродажа включает 14 стадий, позволяя инвесторам заходить на ранних этапах, пока цена постепенно растет.

Тройная выгода для максимального роста
Catzilla предлагает три ключевые преимущества: захватывающий игровой процесс, объединяющую миссию и активное сообщество. Игроки могут наслаждаться интересной игрой, зарабатывая награды, и одновременно становиться частью движения, которое объединяет мем-культуру и финансовую свободу.

🚀 Присоединяйтесь к революции Catzilla! 🚀
Catzilla символизирует сопротивление жадности и манипуляциям, которые часто встречаются в криптосфере. Приняв свой смелый и монструозный образ, Catzilla стремится восстановить игривую, децентрализованную природу мемкоинов, гарантируя справедливую и прозрачную экосистему.

Вперед, в кошачий хаос!$CATZILLA растет — заберите свою долю сегодня!

XRP стремится преодолеть сопротивление на фоне рыночного оптимизма

XRP торгуется в диапазоне $2.09-$2.61, демонстрируя рост на 14.39% за последнюю неделю. Ближайший уровень сопротивления — $2.81. Прорыв может поднять цену до $3.32. Индекс относительной силы (RSI) составляет 49.30, указывая на нейтральный импульс, но с потенциалом роста. Значение стохастического индикатора 30.01 намекает на интерес к покупкам. За шесть месяцев XRP вырос на 448.44%. С приближением сезона альткоинов XRP может продолжить рост, предлагая значительные процентные прибыли.

Ethereum нацелен на прорыв с приближением сезона альткоинов

Ethereum демонстрирует рост, торгуясь в диапазоне $3399-$3772. За неделю цена выросла на 8.71%, что свидетельствует о позитивной динамике. С 10-дневной скользящей средней выше 100-дневной появляются бычьи сигналы. RSI нейтрален (51.30), оставляя место для роста. Если ETH преодолеет сопротивление на $3910, следующая цель — $4283. С приближением сезона альткоинов Ethereum может продолжить подъем, что совпадает с ожидаемым бычьим трендом.

MAGA (TRUMP): Монета показывает рост более 100% и нацелена на новый уровень сопротивления

MAGA (TRUMP) демонстрирует впечатляющий рост, удвоив свою цену за последнюю неделю. Торгуясь в диапазоне $1.92-$4.00, она движется к ближайшему сопротивлению на $4.79. Если монета преодолеет этот уровень, следующая цель — $6.88, что открывает значительный потенциал для роста.

Super Trump (STRUMP): Готовится к взлету на фоне приближения сезона альткоинов

Super Trump торгуется в диапазоне $0.0015-$0.0028, показывая признаки консолидации перед возможным прорывом. Прорыв уровня $0.0033 может запустить сильный восходящий тренд. Следующий уровень сопротивления — $0.0047.

Ethena (ENA): Продолжает уверенный рост с потенциалом новых высот

Ethena показывает сильный импульс, поднявшись на 27.87% за неделю и на 185.95% за шесть месяцев. Если ENA преодолеет сопротивление на $1.57, следующая цель — $1.99.

Хотя XRP, ETH, TRUMP и STRUMP демонстрируют краткосрочный потенциал, Catzilla выделяется как герой мемкоинов, нацеленный на финансовую свободу для всех. Предлагая тройную утилитарность — управление, стимулы и стейкинг — и 14 стадий предпродажи, Catzilla объединяет криптоэнтузиастов в борьбе с «злодеями крипторынка», предлагая приобрести $CATZILLA.

Сайт:[Catzilla ($CATZILLA)]

Источник: Минфин
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