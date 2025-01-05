Президент подписал закон о ликвидации КРАИЛ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк из «Голоса».

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Что известно

Ликвидируется Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо нее до 1 апреля 2025 будет создан новый уполномоченный орган и масштабное министерство, которое будет формировать политику в сфере крупного бизнеса и лотерей.

Кроме того, внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам/мобильным приложениям.

Также запрещается реклама азартных игр, кроме того: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформе и поисковиках с целевой аудиторией старше 21 года.

Подробности

Запрещается также:

• предложение или возмещение расходов для участия в азартных играх;

• совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;

• предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

Кроме того, запрещается спонсорство кроме спонсорства в спорте.

Лотереи подпадают под ограничение ограничения игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношения со страной-агрессором, использование банковских расчетов.