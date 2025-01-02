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2 января 2025, 14:38 Читати українською

Фонд гарантирования начал выплаты средств вкладчикам Коминвестбанка

Со 2 января 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам АО «Коммерческий инвестиционный банк». Об этом говорится в сообщении Фонда.

Со 2 января 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам АО «Коммерческий инвестиционный банк».
Фото: depositphotos

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Что известно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам АО «Коммерческий инвестиционный банк» за:

  • договорами банковского вклада, срок действия которых истек до 5 декабря 2024 года включительно
  • договорами банковского счета (текущие счета).

«Средства вкладчикам банка по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 5 декабря 2024 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне, перечисленные по курсу НБУ по состоянию на конец дня 5 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Как получить выплаты

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты производят 6 банков-агентов: Приватбанк, Укргазбанк, банк Пивденный, ПУМБ, Таскомбанк и Сенс банк.

Выплаты также производятся с помощью мобильного приложения «Дия» и их осуществляют 5 банков-агентов Фонда: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Универсалбанк и Идея Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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