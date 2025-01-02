Зарплаты чиновников выросли на 60%. Где получают больше всего

В ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тысячи гривен. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Как изменились зарплаты

По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тысячи чиновников выросла на 61%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.

Таким образом зарплата чиновников в 3,4 превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Кто лидирует

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату 118,7 тысячи гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких — 215 тысяч гривен.

В Министерстве юстиции, которое недавно допустило излом государственных реестров, получают на руки 100,5 тысяч гривен (997 человек).

В Центральной избирательной комиссии, фактически не имеющей работы во время войны из-за отсутствия выборов, зарплата составляет 97,2 тысячи гривен (248 человек). Зарплата руководства — самая высокая: 18 человек получают в среднем 310,3 тысячи гривен в месяц.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата 65,5 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, — 672 человека. Руководству платят 132,9 тысячи гривен.