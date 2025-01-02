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2 января 2025, 11:36 Читати українською

Зарплаты чиновников выросли на 60%. Где получают больше всего

В ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тысячи гривен. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тысячи гривен.
Фото: depositphotos

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Как изменились зарплаты

По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тысячи чиновников выросла на 61%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.

Таким образом зарплата чиновников в 3,4 превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Кто лидирует

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату 118,7 тысячи гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких — 215 тысяч гривен.

В Министерстве юстиции, которое недавно допустило излом государственных реестров, получают на руки 100,5 тысяч гривен (997 человек).

Зарплаты чиновников выросли на 60%: свежий рейтинг по ведомствам

В Центральной избирательной комиссии, фактически не имеющей работы во время войны из-за отсутствия выборов, зарплата составляет 97,2 тысячи гривен (248 человек). Зарплата руководства — самая высокая: 18 человек получают в среднем 310,3 тысячи гривен в месяц.

Зарплаты чиновников выросли на 60%: свежий рейтинг по ведомствам

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата 65,5 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, — 672 человека. Руководству платят 132,9 тысячи гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

+
+145
Я_ __
Я_ __
2 января 2025, 12:00
#
«У Центральній виборчій комісії, яка фактично не має роботи під час війни через відсутність виборів, зарплата становить 97,2 тисячі гривень (248 осіб). Зарплата керівництва — найвища: 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.»

Ну шо шо, це дуже потужно))) Зато в нас нардепи купляючи ролс ройси просять людей донатити для військових, бо держава не може забезпечити за три роки війни своїх військових всім необхідним, незважаючи на поставки зброї і мільярдні транші))
+
0
Abramon
Abramon
2 января 2025, 12:05
#
Це треш…
+
+118
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 января 2025, 12:24
#
Величезні зарплати чиновників це вимоги плану незламності згідно формули миру. Вірити потрібно тільки телемарафону. Центральна виборча комісія заслуговує ще більші зарплати надбавки премії бо буде рахувати результати виборів найвеличнішого лідора сучасності
+
0
torn
torn
2 января 2025, 14:16
#
А как ещё могут расти средние зарплаты по стране? бо перемоги так потрібні
+
+15
SergValin
SergValin
2 января 2025, 12:00
#
Молодцы, они ж заслужили!
+
+75
Vadim531
Vadim531
2 января 2025, 12:09
#
Пир во время чумы, позорище
+
+30
Halyna859
Halyna859
2 января 2025, 12:10
#
Ганьба!
+
0
RobinG
RobinG
2 января 2025, 12:12
#
О, чиновники работают мощнее чем производство. И н.д.с. создают, и ВВП взращивают. Что бы мы без них делали…
+
+28
EvilReptiloid
EvilReptiloid
2 января 2025, 12:30
#
Це жалюгідні копійки порівняно з тими колосальними грошима, які держоргани мають на корупції. Я б не заперечував навіть проти вп’ятеро більших зарплат для чиновників за дотримання наступних умов:
1. Жодної корупції
2. Висока ефективність управління
3. Невелика кількість самих чиновників, максимальна автоматизація всіх процесів
На жаль це не про наше неофеодальне царство, де державна бюрократія фактично перетворилась на знать, а так-звана «корупція» є просто формою данини, яку платять простолюдини на користь цієї самої знаті. Відповідно корупція зашкалює, ефективність держуправління як в Африці, чиновників величезні армії. Жодна з трьох умов не виконується, отже навіть поточні зарплати є зависокими.
+
+30
veritas69
veritas69
2 января 2025, 13:11
#
Вас почули, але далі 0 пункту не читали — очікуєму підвищення ЗП держслужбовців протягом 2025 року на 500%
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
2 января 2025, 14:32
#
Класичних феодалів в Європі знищила буржуазія. Почалося з міст і Магдебурзького права, далі буржуазні революції і відрубування голів монархам.
Неофеодали в Україні будуть панувати, аж поки українська буржуазія (не путати з олігархатом) не організується та не дасть їм звізди. На простий народ надії мало, бо в нього немає розуму і замінити неофеодальний уряд на якісно нові структури управління він не здатний.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
2 января 2025, 13:18
#
В соседней новости Три літри писал что во время войны развития не может быть в воюющей стране. Оказывается может. Правда только у некоторых.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 января 2025, 13:38
#
Смешно читать «комментариии»!!!
А где вы все. такие умные. были в 2014 году. когда под «соусом» борьбы с коррупцией был принят НОВЫЙ Закон о Гос службе. с таким алгоритмом начисления зарплат?
Ой, забыл, наверно — гасла горлопанили…
Да и статья с «душком» заказухи.
Сначала надо понимать за какой период (месяц квартал) данные. И конечно. надо разобраться как считались эти цифры.
Ну, а потом писать подобные статьи.
А то тут пару «потужных» депутатов любят у себя в «телеге». рассказывать подобные сказки (на цифрах с бюджета) мешая в «кучу» бюджетные фонды.
Ну и для справки — минимальная зарплата на декабрь 2023 года составляла — 6700 гривен, а уже с мая 2024 года 8000 гривен разница — 1300 гривен ( 19 %) вот и считайте.

Сама статья в изложении «Минфин» и данного «редактора» — явный пример «дешевой манипуляции» используя данные с авторизированных источников.
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+15
Moonlighter
Moonlighter
2 января 2025, 13:54
#
Можно зайти на первоисточник Міністерства фінансів и почитать эту заказуху там) Зарплаты это одно, но платить 310 000 грн в месяц людям из центральной выборчей комиссии — это идиотизм. Чем они занимаются сейчас?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 января 2025, 13:59
#
Я не говорил о «заказухе» самого первоисточника, а о самой статье…
если бы была цель обьективность, то в статье были разобраны «секторально» все случаи с «зарплатой (как и в первоисточнике — ссылка с правой стгороны «рівень посад»)
А не «перепостить» текст с «РБК» — https://www.rbc.ua/rus/news/zarplati-chinovnikiv-zrosli-60-svizhiy-reyting-
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0
SergValin
SergValin
2 января 2025, 14:25
#
Вы можете зайти в дашборд по ссылке в статье и всё абсолютно там найти, он удивительно подробный. Я даже могу предположить, что его по ошибке выложили в открытый доступ.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NmNjU3MWYtYjk0Ni00Njc1LWFiNjAtM2ZmZmM4YjVjNDk1IiwidCI6IjAwZTQ4ZjNmLWNhNGEtNGRhNy1hM2EwLTc3MTlmYjI0NjIzOSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection&language=uk&formatLocale=uk-UA
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 января 2025, 14:40
#
Я это знаю и что? Что вам не нравится? Оплата труда гос служащих? Или работа ЦВК?
Что конкретно вас не устраивает?
Если вам не нравятся зарплаты -вопросы к Закону о гос службе от 2014 года, если работа ЦВК то к Закону о правовом режиме военного положения в редакции 2015 года, напомнить кто эти законы принимал и кто подписывал?
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
2 января 2025, 14:43
#
Украина это мафиозное коррумпированное государство. Подлежит аннигиляции.
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