В ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тысячи гривен. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Зарплаты чиновников выросли на 60%. Где получают больше всего
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Как изменились зарплаты
По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тысячи чиновников выросла на 61%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.
Таким образом зарплата чиновников в 3,4 превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.
Кто лидирует
По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату 118,7 тысячи гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких — 215 тысяч гривен.
В Министерстве юстиции, которое недавно допустило излом государственных реестров, получают на руки 100,5 тысяч гривен (997 человек).
В Центральной избирательной комиссии, фактически не имеющей работы во время войны из-за отсутствия выборов, зарплата составляет 97,2 тысячи гривен (248 человек). Зарплата руководства — самая высокая: 18 человек получают в среднем 310,3 тысячи гривен в месяц.
В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата 65,5 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, — 672 человека. Руководству платят 132,9 тысячи гривен.
Комментарии - 18
Ну шо шо, це дуже потужно))) Зато в нас нардепи купляючи ролс ройси просять людей донатити для військових, бо держава не може забезпечити за три роки війни своїх військових всім необхідним, незважаючи на поставки зброї і мільярдні транші))
1. Жодної корупції
2. Висока ефективність управління
3. Невелика кількість самих чиновників, максимальна автоматизація всіх процесів
На жаль це не про наше неофеодальне царство, де державна бюрократія фактично перетворилась на знать, а так-звана «корупція» є просто формою данини, яку платять простолюдини на користь цієї самої знаті. Відповідно корупція зашкалює, ефективність держуправління як в Африці, чиновників величезні армії. Жодна з трьох умов не виконується, отже навіть поточні зарплати є зависокими.
Неофеодали в Україні будуть панувати, аж поки українська буржуазія (не путати з олігархатом) не організується та не дасть їм звізди. На простий народ надії мало, бо в нього немає розуму і замінити неофеодальний уряд на якісно нові структури управління він не здатний.
А где вы все. такие умные. были в 2014 году. когда под «соусом» борьбы с коррупцией был принят НОВЫЙ Закон о Гос службе. с таким алгоритмом начисления зарплат?
Ой, забыл, наверно — гасла горлопанили…
Да и статья с «душком» заказухи.
Сначала надо понимать за какой период (месяц квартал) данные. И конечно. надо разобраться как считались эти цифры.
Ну, а потом писать подобные статьи.
А то тут пару «потужных» депутатов любят у себя в «телеге». рассказывать подобные сказки (на цифрах с бюджета) мешая в «кучу» бюджетные фонды.
Ну и для справки — минимальная зарплата на декабрь 2023 года составляла — 6700 гривен, а уже с мая 2024 года 8000 гривен разница — 1300 гривен ( 19 %) вот и считайте.
Сама статья в изложении «Минфин» и данного «редактора» — явный пример «дешевой манипуляции» используя данные с авторизированных источников.
если бы была цель обьективность, то в статье были разобраны «секторально» все случаи с «зарплатой (как и в первоисточнике — ссылка с правой стгороны «рівень посад»)
А не «перепостить» текст с «РБК» — https://www.rbc.ua/rus/news/zarplati-chinovnikiv-zrosli-60-svizhiy-reyting-
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NmNjU3MWYtYjk0Ni00Njc1LWFiNjAtM2ZmZmM4YjVjNDk1IiwidCI6IjAwZTQ4ZjNmLWNhNGEtNGRhNy1hM2EwLTc3MTlmYjI0NjIzOSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection&language=uk&formatLocale=uk-UA
Что конкретно вас не устраивает?
Если вам не нравятся зарплаты -вопросы к Закону о гос службе от 2014 года, если работа ЦВК то к Закону о правовом режиме военного положения в редакции 2015 года, напомнить кто эти законы принимал и кто подписывал?