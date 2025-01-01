В последний месяц 2024 украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6% меньше, чем в декабре 2023 года, сообщает Укравтопром.
За год украинцы приобрели около 70 тысяч новых авто. Топ-10 моделей
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Спрос на авто
В то же время по отношению к предыдущему месяцу (ноябрь 2024 года) спрос на новые авто вырос на 5,7%.
- Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota — 810 ед.
- На втором месте Skoda — 628 ед.
- Третий результат у Renault — 526 ед.
Также в пятерку лидеров попали VW (435 ед.) и PEUGEOT (380 ед.).
Всего за год в стране было зарегистрировано 69,6 тысяч. новых легковушек, что на 14% больше, чем в 2023 году.
Топ-10 авто
- Toyota — 10731 ед.;
- Renault — 7266 ед.;
- Skoda — 5033 ед.;
- VW — 4899 ед.;
- BMW — 4833 ед.;
- Nissan — 2777 ед.;
- Hyundai — 2618 ед.;
- Peugeot — 2474 ед.;
- Suzuki- 2301 ед.;
- Mazda — 2256 ед.
Бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster — 6826 автомобилей этой модели в 2024 г. пополнили отечественный автопарк.
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Источник: Минфин
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