К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 31 декабря: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 31 декабря
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Закрытие 31 декабря
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Изменения
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42,06/42,09
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42,00/42,05
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6 /4
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43,80/43,82
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43,60/43,63
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20/19
Комментарий «Минфина»
Евро несколько просел. Это реакция на поведение международного валютного рынка, где евро снизился к доллару до уровней около 1,0376.
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,45 грн. Евро покупают за 43,75 грн., а продают за 44,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,40−42,50, евро — 44,20−44,40 грн.
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