Курс валют на вечер 31 декабря: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 31 декабря Закрытие 31 декабря Изменения доллар 42,06/42,09 42,00/42,05 6 /4 евро 43,80/43,82 43,60/43,63 20/19

Комментарий «Минфина»

Евро несколько просел. Это реакция на поведение международного валютного рынка, где евро снизился к доллару до уровней около 1,0376.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,45 грн. Евро покупают за 43,75 грн., а продают за 44,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,40−42,50, евро — 44,20−44,40 грн.

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