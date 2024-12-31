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31 декабря 2024, 13:33 Читати українською

Банки готовятся выпускать собственные стэйблкоины

Банки по всему миру готовятся составить конкуренцию лидеру рынка стейблкоинов Tether Holdings, поскольку перспектива миллиардных доходов от цифровых валют подталкивает их к использованию блокчейн-технологий в финансовых продуктах, сообщает Bloomberg.

Банки по всему миру готовятся составить конкуренцию лидеру рынка стейблкоинов Tether Holdings, поскольку перспектива миллиардных доходов от цифровых валют подталкивает их к использованию блокчейн-технологий в финансовых продуктах, сообщает Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноВнедрение правил «Рынки криптоактивов» (MiCA) в Европе и решение Tether прекратить выпуск своего стейблкоина EURt, открыло окно возможностей для конкурентов.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Внедрение правил «Рынки криптоактивов» (MiCA) в Европе и решение Tether прекратить выпуск своего стейблкоина EURt, открыло окно возможностей для конкурентов. Французский банковский гигант Societe Generale из-за своей дочерней компании SG-Forge недавно сделал доступным для розничных инвесторов стейблкоин, привязанный к евро. Другие банки, такие как Oddo BHF SCA и Revolut, также планируют выпустить стейблкоины, деноминированные в евро. AllUnity, проект с участием Deutsche Bank, а также испанский банк BBVA намерены запустить свои стейблкоины в 2025 году.

Visa также запустила токенизационную сеть в октябре, сотрудничает с BBVA в рамках пилотного проекта 2025 и ведет переговоры с банками в Гонконге, Сингапуре и Бразилии. «Мы активно работаем с рядом банков на разных этапах процесса,» отмечает Кай Шеффилд, руководитель криптовалютного направления Visa.

Подробности

Для банков есть значительный финансовый стимул выйти на рынок стейблкоинов. Поскольку Tether ожидает закончить 2024 с чистой прибылью более $10 миллиардов, что демонстрирует высокую доходность цифровых активов. Однако Европейский центральный банк предостерегает, что перевод розничных депозитов в стэйблкоины может ослабить коэффициент покрытия ликвидности банков. В то же время регуляторы США должны определить требования к резервам и страхованию депозитов для стейблкоинов, чтобы избежать путаницы среди клиентов.

Несмотря на возможности, не все банки убеждены в необходимости выпуска стейблкоинов. Дружественный к криптоактивам банк Xapo, основанный в Гибралтаре, решил не выпускать стейблкоин, ссылаясь на доминирование Tether. В то же время банк позволяет клиентам вносить стейблкоины на сберегательные счета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
31 декабря 2024, 13:57
#
Для чого? Який сенс навипускати купу стейблів, якщо вже існують популярний юсдт і більш прозорий та захищений юсдс, все, більше нікому нічого не потрібно))
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