Юань обновил минимумы в паре с долларом

Китайский юань снизился до минимума почти за 14 месяцев в паре с долларом США в понедельник, 30 декабря 2024 года. Это произошло в условиях слабой торговой активности накануне конца года и под давлением роста доходности государственных облигаций США, сообщает Reuters.

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По данным агентства, юань может показать падение третий год: давление на китайскую валюту оказывает увеличение разницы в доходности госдолга двух крупнейших экономик мира и угрозы новых пошлин США от избранного президента США Дональда Трампа.

«Спотовой юань в Китайской системе валютной торговли SFETS на материковом рынке к 10:40 снизился на 0,06% до 7,2992, находясь вблизи психологически важной отметки 7,3, которая в последний раз была достигнута в ноябре 2023 года», — отмечено в сообщении.

«Спотовый курс уверенно держится по сильную сторону от уровня 7,3 за доллар, которую рынки сейчас рассматривают как ключевой», — сказал трейдер одного из иностранных банков.