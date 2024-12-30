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30 декабря 2024, 15:14 Читати українською

Премия IBuild 2024 — достижение года Строительной группы «Синергия»

Декабрь 2024 стал победным для Строительной группы «Синергия». Компания стала победителем в двух номинациях: как социально-ответственный бизнес и девелопер лучшего жилищного комплекса. Это настоящее достижение, ведь IBuild — самая престижная награда Украины именно в строительной отрасли.

Декабрь 2024 стал победным Строительной группы «Синергия» Компания стала победителем в двух номинациях: как социально-ответственный бизнес и девелопер лучшего жилого комплекса.

Социальная ответственность компании «Синергия»

«Синергия» себя показала как социально-ответственный бизнес. Она продолжает строить жилье в этих сверхтяжелых условиях, на первое место ставит создание доступной и безбарьерной среды для мам с детьми, ветеранов, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Большая спортивная площадка «Спорт Сити» является целым городком, где можно заниматься вместе с тренером и повышать собственное спортивное мастерство. Играя с соседями, можно оценить все преимущества живого общения и командных видов спорта. Такие активности идеальны для оздоровления и хорошего настроения. Выбирая досуг в «Спорт Сити» родители дают детям хороший пример для подражания. Наконец они отвлекаются от гаджетов и начинают приобщаться к спорту с самого возраста.

Отдельно хочется вспомнить помощь, которую «Синергия» предоставила в 2024 году ВСУ: покупку fpv-дронов, внедорожников, наземных дронов. Компания приобщилась к открытию первого ветеранского пространства в Ирпене. Такая волонтёрская деятельность не прекращалась с самого начала полномасштабного вторжения. Среди сотрудников компании есть те, кто пошел защищать Украину на поле боя.

«Синергия Сити» — яркая жизнь и интересный досуг

Как бы враг ни хотел уничтожить украинцев, однако у них всегда есть желание работать. Каждый обустраивает свое жилье, заботится о том, чтобы было уютно и приятно не только в собственной квартире, но и на территории возле дома. Чистота и порядок для жителей на первом месте, поэтому на территорию жилого комплекса приходят на фотосессию жители всего Ирпеня.

На территории ЖК «Синергия Сити» есть все условия для благосостояния. Проводятся мастер-классы, киновечера, на детской площадке установлены безопасные качели, обслуживающая компания заботится о чистоте песка, чтобы деткам было где играть. Деревья и кустарники вовремя подрезают, высаживают цветы, оборудуют фотозоны для незабываемых снимков.

Рядом все, что нужно: фитнес-клуб, салон красоты, радует наличие отделения «Новой почты» на территории ЖК. Если заболели, можно выйти в аптеку, расположенную в одном из домов. Также планируется открытие «АТБ», поэтому на столе у ​​каждого жителя будут свежие качественные продукты от крупнейшей сети продуктовых супермаркетов Украины.

На территории уютно и безопасно: попасть в дом и внутренний двор можно через Face-ID. А Wi-Fi работает на территории даже при выключении света.

Планов у компании немало. Будут достраивать в установленный срок дома со скатными крышами. Сейчас в процессе строительства 12 домов, в них выполняют все виды работ — от монолитных до фасадных. Сообщество счастливых ирпенцев постоянно пополняется. Можно присоединиться, выбрав удобный способ оплаты квартиры. В Ирпене жилье остается доступным, особенно привлекательны 1-2-комнатные квартиры. Рядом удобная транспортная инфраструктура, поэтому можно добраться до Киева за 15−30 минут.

Источник: Минфин
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