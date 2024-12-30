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30 декабря 2024, 14:30 Читати українською

На кого учиться в IT, чтобы получить высокооплачиваемую работу за границей

Каждый год принято обновлять списки трендов, и IT-индустрия в этом вопросе едва ли не самая динамичная. В частности, это касается и обновления перечня самых востребованных профессий, в которых талантливым специалистам работодатели готовы платить хорошие деньги. Только в 2024 году спрос на IT-специалистов увеличился на 20%, а к 2025 году ожидается, что число вакансий возрастет еще на 10−15% по всему миру.

Основной ориентир смещается в пользу технологий и цифровых навыков, нацеленных на развитие человека и его благополучие. В первую очередь повышенный интерес для компаний представляют data-аналитики, тестировщики, программисты, UI/UX дизайнеры, специалисты по кибербезопасности и, конечно, эксперты по работе с искусственным интеллектом. Поэтому самое время записаться на курсы программирования в США или освоить другую профессию из нашей подборки — это ваш шанс в 2025 году достичь серьезного успеха и значительно улучшить финансовое положение за счет удачного трудоустройства.

Цифровизация и аналитика

Цифровизация заменяет устаревшие процессы на автоматизированные системы, что позволяет сократить время обработки данных на 30−50%. Например, электронные медицинские карты упрощают доступ к истории пациентов для врачей. Это оптимизирует рутинные задачи не только для сотрудников. Благодаря цифровизации вы можете записаться к врачу или получить выписку из банка буквально в пару кликов. Поэтому специалисты, которые могут качественно перенести подобные процессы в виртуальную плоскость и упростить жизнь миллионам людей, очень высоко ценятся.

Из оцифрованных данных за счет аналитики можно получить важные сведения. Их бизнес использует для своего развития и поддержания конкурентоспособности. Соответственно, в ТОП-профессий на 2025 год из этой ниши входят:

  • Business Analyst.

  • Data Analyst.

  • Системные аналитики.

  • Специалисты по Data Science.

По данным LinkedIn, спрос на специалистов по данным ежегодно растёт на 25%. Чтобы войти в эту сферу, нужно разбираться в Power BI, Figma, Excel, Visual Paradigm, а также в базах данных SQL и кодинге на Python. С последним помогут курсы программирования в США, например, самые актуальные знания дают в школе PASV.

Искусственный интеллект и машинное обучение

В конце 2022 года появился Chat GPT, и пользователи относились к нему скептически. Однако уже через 2 года ИИ многому научился и сегодня демонстрирует совершенно другой уровень, а по прогнозу Илона Маска, основателя Space X и Tesla, к 2030 году он превзойдет интеллект всего человечества.

Более 70% работодателей в 2025 году включат навыки работы с AI в базовые требования для IT-специалистов. Например, компании в сфере здравоохранения уже активно ищут экспертов для прогнозирования заболеваний на основе анализа медицинских данных.

Ожидается, что в 2025 году еще 25% IT-компаний, начиная от стартапов и заканчивая крупными холдингами, пополнят свой штат такими специалистами:

  • Data Scientist.

  • AI/ML инженер.

  • Эксперт по ИИ-безопасности.

  • Программисты и специалисты по машинному обучению.

Чтобы войти в профессию, вам нужно будет знать Python, R, TensorFlow и PyTorch, а также разбираться в алгоритмах машинного и глубокого обучения. Обязательны навыки работы с большими массивами данных. Специалисты по ИИ и машинному обучению будут заняты анализом взаимодействий в разных секторах экономики и ветках бизнеса. Это будет использоваться для прогнозирования спроса на услуги, отслеживания изменения поведенческих моделей клиентов и оптимизации работы с учетом перемен. Как результат — более персонализированный опыт и увеличенные доходы, а значит, и высокий спрос на специалистов, способных извлечь из ИИ максимум.

Генеративный ИИ

Генеративный ИИ меняет подход к созданию контента. Копирайтеры, веб-дизайнеры, SMM и SEO специалисты, маркетологи и программисты с навыками работы с GenAI будут в приоритете у работодателей, поскольку смогут работать быстрее и создавать более качественные цифровые продукты. Например, использование AI-инструментов в маркетинге увеличивает эффективность рекламных кампаний на 40%.

Виртуальная и дополненная реальность

Виртуальная VR и дополненная AR реальность уже становятся трендом в разработке новых приложений и ПО. До 2027 года прогнозируется, что пользоваться технологиями будут более 2,5 млрд людей. Яркий пример — приложение Pokemon Go, которое скачали 6 млрд раз. Технологии дают пользователям возможность хотя бы на уровне ощущений выйти за пределы привычного мира. Чаще всего они реализуются в играх, но уже в 2025 году вполне реалистично выглядят проекты, где одежду можно примерить онлайн в приложении, а на виртуальной лягушке научиться препарированию.

IT-специалисты, умеющие профессионально использовать эти технологии для разработки новых продуктов, могут рассчитывать на лучшие предложения от работодателей с высокой зарплатой:

  • Дизайнер виртуальной реальности.

  • Тестировщик VR.

  • Инженер по 3D-моделированию.

  • Разработчик интерфейсов для VR/AR/XR.

  • Программист в сфере виртуальной и дополненной реальности.

Разработка сайтов и программ

Эта стезя никуда не исчезнет и будет сохранять свои устойчивые позиции еще много лет. Тем более, с переходом бизнеса в онлайн ему нужны эксперты в IT, которые сделают этот процесс правильным и выгодным:

  • UI/UX дизайнер.

  • Fullstack разработчик, умеющий работать с frontend и backend частями.

  • QA, то есть тестировщик, причем как Manual, так и Automation.

  • Дата-аналитик.

  • Специалист по SMM, SEO и таргетингу.

  • Маркетолог и копирайтер, лучше в одном лице.

Для успешной карьеры изучите HTML, CSS, JavaScript, а также фреймворки Angular и React.

Кибербезопасность

В 2025 году фокус внимания в IT сильно смещается на кибербезопасность, причем как на уровне компаний, так и стран. Кибератаки могут спровоцировать репутационные и финансовые потери, нести угрозу для жизни людей, если затронут системы здравоохранения, регулирования транспорта и контроля выбросов. Согласно отчёту LinkedIn, спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 35% за последние два года. Практически в каждой IT-команде появится место для специалиста, способного сдерживать хакерские атаки, отражать их и эффективно устранять бреши в системах защиты. Причем предложение по заработной плате тоже будет щедрым: бизнесу лучше вложиться в безопасность данных, чем потом выплачивать компенсации пользователям за утечку конфиденциальной информации.

Востребованные профессии:

  • Специалисты по кибербезопасности.

  • Эксперты по анализу уязвимостей.

  • Инженеры DevSecOps.

Облачные технологии

Облачные хранилища в ходу давно, а сейчас их максимально полно начинает использовать бизнес. Соответственно, нужны специалисты, которые будут отвечать за правильную организацию хранения данных с помощью облачных технологий, возможность их обработки без задержек и рисков потери:

  • Архитекторы и инженеры облачной инфраструктуры.

  • Тестировщики облачных решений.

  • DevOps-инженер по облачным технологиям и т. д.

От специалистов требуется владение AWS и Azure, навыки работы с Kubernetes и Docker. Полезными будут и курсы программирования в США, дающие самые актуальные знания в сфере.

Интернет вещей (Internet of Things, IoT)

IoT используется для создания систем умного дома, автоматизации промышленности и т. п. Поскольку пользователи стремятся к упрощению рутинных задач и повышенному комфорту, возможность удаленного управления техникой и контроля безопасности выходит на первый план. Предлагая решения на основе IoT, бизнес может получить много новых клиентов, поэтому возрастает спрос на таких специалистов, как IoT Developer и System Integrator.

Не теряйте возможность существенно улучшить ваш доход и стать востребованным на годы специалистом. Тем более, сейчас есть обширные возможности освоить профессию удаленно и быстро в ней развиваться.

Источник: Минфин
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