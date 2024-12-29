Сотрудники Государственной налоговой службы за предыдущие два месяца впервые получили повышение заработной платы за счет сокращения численности штатных работников налоговой службы. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев назвал, какую зарплату получают налоговики в регионах
►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменилась заработная плата
«К сожалению, пока не до уровня „ведущих“ правоохранительных органов, но зарплаты уже достойны. Средняя зарплата по службе в регионах больше 43 тыс. грн», — отметил Гетманцев.
Он пояснил, что повышение в этом году стало и следствием, и фактором перезагрузки Госналоговой изнутри — «изменений, коснувшихся всех сторон налоговой системы: от диджитализации и детенизации до антикора и рискоориентированного подхода».
«Последовательно выступаю за нормализацию зарплат и таможенникам, и налоговикам, и другим госслужащим, понимая, что само по себе повышение никогда не решит ни проблемы эффективности, ни проблемы коррупции, но и без повышения эти проблемы не решить точно. […] да, указанное повышение не последнее и следующее будет зависеть от тех реальных изменений, которые мы вводим вместе с бизнесом и налоговиками», — подчеркнул Гетманцев.
Комментарии - 3