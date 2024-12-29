Гетманцев назвал, какую зарплату получают налоговики в регионах

Сотрудники Государственной налоговой службы за предыдущие два месяца впервые получили повышение заработной платы за счет сокращения численности штатных работников налоговой службы. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Как изменилась заработная плата

«К сожалению, пока не до уровня „ведущих“ правоохранительных органов, но зарплаты уже достойны. Средняя зарплата по службе в регионах больше 43 тыс. грн», — отметил Гетманцев.

Он пояснил, что повышение в этом году стало и следствием, и фактором перезагрузки Госналоговой изнутри — «изменений, коснувшихся всех сторон налоговой системы: от диджитализации и детенизации до антикора и рискоориентированного подхода».

«Последовательно выступаю за нормализацию зарплат и таможенникам, и налоговикам, и другим госслужащим, понимая, что само по себе повышение никогда не решит ни проблемы эффективности, ни проблемы коррупции, но и без повышения эти проблемы не решить точно. […] да, указанное повышение не последнее и следующее будет зависеть от тех реальных изменений, которые мы вводим вместе с бизнесом и налоговиками», — подчеркнул Гетманцев.