Гетманцев назвал, какую зарплату получают налоговики в регионах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2024, 16:28 Читати українською

Гетманцев назвал, какую зарплату получают налоговики в регионах

Сотрудники Государственной налоговой службы за предыдущие два месяца впервые получили повышение заработной платы за счет сокращения численности штатных работников налоговой службы. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Сотрудники Государственной налоговой службы за предыдущие два месяца впервые получили повышение заработной платы за счет сокращения численности штатных работников налоговой службы.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась заработная плата

«К сожалению, пока не до уровня „ведущих“ правоохранительных органов, но зарплаты уже достойны. Средняя зарплата по службе в регионах больше 43 тыс. грн», — отметил Гетманцев.

Он пояснил, что повышение в этом году стало и следствием, и фактором перезагрузки Госналоговой изнутри — «изменений, коснувшихся всех сторон налоговой системы: от диджитализации и детенизации до антикора и рискоориентированного подхода».

«Последовательно выступаю за нормализацию зарплат и таможенникам, и налоговикам, и другим госслужащим, понимая, что само по себе повышение никогда не решит ни проблемы эффективности, ни проблемы коррупции, но и без повышения эти проблемы не решить точно. […] да, указанное повышение не последнее и следующее будет зависеть от тех реальных изменений, которые мы вводим вместе с бизнесом и налоговиками», — подчеркнул Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+105
zevs1
zevs1
29 декабря 2024, 19:14
#
В Украине действует Карательная система сборов против обычных людей, потому и поднять для себя любимых у чиновников не является проблемой.
+
+30
Vadim531
Vadim531
29 декабря 2024, 21:50
#
У этих дормоедов казнокрадов зп больше чем у обычных граждан, в стране война, а эти твари пируют
+
0
mantis05
mantis05
29 декабря 2024, 22:57
#
Надо запустить проверку всех родственников чиновников, налоговиков, судей, прокуратуры. У кого доходы с имуществом расходятся- всю семью на органы пускать, вот тогда будет порядок. А пока: ну…ну словили на взятке, ну…ну не 2 бутылки пива украл же, а мульёны, ну видно же что хороший человек. Судья: ВИНОВЕН! отпускает из зала суда, по истечению срока давности. Украина.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами