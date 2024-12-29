Правительство изменило порядок аренды государственного и коммунального имущества

Кабмин внес изменения в порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Подробности

В частности, предусмотрено, что средства, полученные от аренды объектов недвижимого имущества государственных предприятий, организаций, учреждений и учреждений, которым указом президента Украины предоставлен статус национальных и осуществляющих деятельность по организации конгрессов и торговых выставок, временно в полном объеме направляются на выполнение их уставных задач.

Решение будет действовать до 31 декабря 2025 г.