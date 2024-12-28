Девальвация гривны: банкир рассказал, что ждать в 2025 году

В первом квартале 2025 года валютный рынок будет играть ключевую роль в сдерживании инфляции. В то же время курсовые показатели доллара США и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии 2024 года: после периодов ее ускорения следует ожидать периоды «девальвационного затишья». Об этом заявил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

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Прогноз банкира

По прогнозу банкира, в первые месяцы года максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2−2,5% в месяц, но опять же это возможно только в определенные этапы, связанные с объективными экономическими причинами.

«Есть несколько „версий“, какой будет девальвация гривны в первые 3 месяца года. По разным оценкам она может составить от 2,5% до 4%. В то же время фактический „размах“ обесценивания гривны во многом будет зависеть от стратегии регулятора на валютном рынке», — отметил эксперт.

Он предположил, что в первом квартале рост курса доллара как основной валюты может составить в среднем 2 п.п. (около 0,8 грн). То есть, как утверждает специалист, не будет считаться «катастрофой», если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42−42,8 грн/$.

По его мнению, этот курсовой «рывок» в последующие месяцы может сойти на нет и курсовые изменения станут медленнее.

«По примеру 2024 года регулятор может применить стратегию „сглаживания“, согласно которой темпы роста курсов валют (прежде всего доллара США) могут быть умеренными и станут действенным средством для сдерживания инфляции. На валютном рынке будет действовать режим „управляемой гибкости“, что сделает невозможным курсовую аритмию Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения. курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне», — подчеркнул Мамедов.

Кредитование

Что касается развития кредитования, то, по мнению банкира, в первом квартале 2025 г. существенных изменений в кредитных условиях не произойдет. В этот период вряд ли возникнут основания для коррекции учетной ставки ни вверх, ни вниз. Коммерческие же банки будут продолжать совершенствовать свои кредитные программы, привлекая новых партнеров.

В то же время, основной акцент в кредитовании, как и в текущем году, будет сделан на участии банков в государственных кредитных программах, а также развитии целевых программ для малого и среднего бизнеса (под конкретные потребности предпринимателей, в частности, на приобретение основных средств бизнеса).

Ожидается, что в первом квартале 2025 года наибольшим спросом (а это более 70%) будет именно по государственным кредитным программам.

В первом квартале 2025 года ставки по гривневым депозитам для физических лиц не претерпят существенных изменений. Ссылаясь на макропрогнозы НБУ, он отметил, что в начале года инфляция не позволит НБУ снизить учетную ставку и ставку по 3-месячным депсертификатам, на основе которых формируется доходность гривневых вкладов на граждан.

Однако, по его мнению, ситуация может существенно измениться, начиная со второго полугодия.