НБУ в следующем году проведет стресс-тестирование 21 банка. Кто попал в список

Национальный банк утвердил техническое задание по осуществлению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году. Об этом сообщил Нацбанк .

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Что известно

Отмечается, что оценка устойчивости будет производиться в три этапа. На первом этапе независимые аудиторы оценят качество активов банков на 1 января 2025 года. На втором — результаты экстраполируют на все банки. На заключительном этапе крупнейшие банки пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию.

Стресс-тестирование пройдет 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

В списке следующие банки:

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.