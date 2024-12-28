Национальный банк утвердил техническое задание по осуществлению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году. Об этом сообщил Нацбанк .
НБУ в следующем году проведет стресс-тестирование 21 банка. Кто попал в список
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Что известно
Отмечается, что оценка устойчивости будет производиться в три этапа. На первом этапе независимые аудиторы оценят качество активов банков на 1 января 2025 года. На втором — результаты экстраполируют на все банки. На заключительном этапе крупнейшие банки пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию.
Стресс-тестирование пройдет 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы.
В списке следующие банки:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс банк;
- Райффайзен Бан;
- УкрСиббанк;
- ОТП Банк;
- Креди Агриколь;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк";
- ПУМБ;
- Банк «Пивденний»;
- Таскомбанк;
- Универсал Банк;
- кредит Днепр;
- Банк Восток;
- А-банк;
- МТБ-банк;
- Банк Львов.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.
Источник: Минфин
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