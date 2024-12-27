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27 декабря 2024, 19:03 Читати українською

Налоговые проверки 2025 года: кого будут проверять и как подготовиться

Государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график по проведению документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год. Всего налоговики запланировали провести около 5 тысяч плановых проверок. Об этом говорится в аналитическом материале YouControl.

Государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график по проведению документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год.
Фото: YouControl

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В 2025 году налоговики планируют провести 4786 плановых проверок. Среди них проверки 3758 юридических лиц и 1028 физических лиц-предпринимателей.

Когда и где будут проверять

В течение 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) ежемесячно планирует в среднем проверять от 200 до 300 юридических лиц. Меньше стартов проверок компаний будет в январе — 243. Но уже с весны начнется рост: так, в марте-апреле запланировано 326 и 333 проверки юрлиц. Летом и осенью также наблюдается активность: 334 проверки предприятий в августе и 329 в октябре.

Пик плановых проверок для ФЛП приходится на май (106) и июнь (95). А наименьшая интенсивность предусмотрена в январе, где запланировано 44 проверки.

Что касается регионального распределения, то самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в Киеве — 689, что составляет 18% от общего количества запланированных проверок компаний. А также среди компаний основных экономически активных регионов: Одесской (452), Днепропетровской (389), Львовской (245), Киевской (233) и Винницкой (195) областей.

Какие сферы бизнеса будут проверять больше всего

Больше проверок (452) приходится на предприятия агросектора (выращивание зерновых), неспециализированную оптовую торговлю (140) и строительство жилых и нежилых зданий (130).

Заинтересованы налоговики и в усиленном контроле за предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, оптовой торговлей топливом, другой вспомогательной деятельностью в сфере транспорта, торговлей автомобилями и автотранспортными средствами, складским хозяйством и оптовой торговлей химическими продуктами.

Как узнать о запланированных проверках

Выяснить, подпадает ли компания под плановые проверки от ДПС и когда это произойдет можно в системе YouControl. Для этого следует обратить внимание на блок «Проверки» у досье компании в левом боковом меню.

Источник: Минфин
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