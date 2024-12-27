Госдолг Украины вырос до $160 миллиардов

По состоянию на 30 ноября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6644,68 млрд грн, или $159,74 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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В ноябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 231,12 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $4,37 млрд.

Подробности

Государственный долг Украины составил 6 365,47 млрд грн (95,80% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $153,03 млрд.

Государственный внешний долг составил 4 557,48 млрд грн (68,59% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $109,57 млрд.

Государственный внутренний долг составил 1 807,99 млрд грн (27,21% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $43,47 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 279,21 млрд грн (4,20%), или $6,71 млрд, в том числе:

гарантированный государством внешний долг — 212,64 млрд грн (3,20%), или $5,11 млрд;

гарантированный государством внутренний долг — 66,57 млрд грн (1,00%), или $1,60 млрд.

На графике динамика изменения государственного долга Украины предоставляется начиная с 2012 года (ежемесячно):