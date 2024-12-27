Стоит ли лазерная эпиляция своих денег и как избавиться от нежелательных волос

Гладенькая кожа — это не только об эстетике. Это о том, как вы себя чувствуете: в интимном плане, на работе, во время отдыха и в других ситуациях.С позиции эволюции большинство волос на нашем теле стало атавизмом, от которого теперь у каждого есть возможность избавиться если не навсегда, то точно надолго.

Средств, как добиться такого результата, — множество. На сегодняшний день большей популярностью пользуется лазерная эпиляция в Киеве и других городах Украины. И дело не только в ее преимуществах для кожи или удобства, но и в финансовой выгоде.

Заинтересовались? Чтобы наглядно увидеть эту экономию, нужно рассмотреть особенности эпиляции по сравнению с другими методами и узнать расценки. Именно этим мы сегодня займемся.

Сколько стоят другие методы в перечислении в год?

Итак, сравнивать будем три самых традиционных и распространенных метода избавления от нежелательных волос:

Воск.

Шугаринг.

Бритье бритвой.

Рассматривать будем средние расценки на удаление волос на наиболее популярных зонах тела: руки, ноги и подмышки. То есть принимаем во внимание средний диапазон цен.

Депиляция воском

Довольно болезненная процедура, подходит не каждому типу кожи и почти не применяется для интимной зоны. Эффект длится 2−4 недели, а затем снова нужно проходить все заново. То есть потребуется где-то 15−20 сеансов за год.

Стоимость одной процедуры в Киеве составляет в среднем 400−800 грн за одну зону, если работа выполняется в условиях салона, а не на дому у мастера. Соответственно, за год расходы только на эту процедуру составят 4800−9600 грн. Дополнительно еще где-то 1500−2000 грн понадобится на домашний уход, чтобы восстановить поврежденную кожу: кремы, лосьоны и так далее.

Шугаринг

Суть методики аналогична предыдущей, но вместо воска применяется сахарная паста. Стоимость процедуры меньше, от 300 грн за небольшую зону (допустим, подмышки), а в салонах или студиях цены в основном составляют 350−450 грн за сеанс. Аналогично восковой депиляции требуется за год где-то 12−15 сеансов, поэтому годовые затраты составят от 4200 до 5400 грн, если делать по 1 процедуре ежемесячно. Домашний уход опять же потребует расходов в объеме 1500−2000 грн.

Бритье бритвой

Сейчас это считается эконом-вариантом, но он все же имеет сторонников из-за независимости от расписания мастеров косметологических салонов и удобства. Женские бритвенные станки продаются в каждом супермаркете, а их стоимость вполне доступна. Посчитаем, сколько же это будет стоить, если пользоваться качественной бритвой и бритвенными средствами:

Сама бритва и гель для бритья — от 400 грн первый месяц. Далее можно использовать сменные картриджи, тогда затраты составят где-то 150−200 грн в месяц. Также уходовые средства после бритья добавят к этой сумме еще где-то 150−200 грн в месяц.

Периодичность бритья — каждые 2−3 дня, то есть за год это будет 120−150 процедур как минимум. И на самом деле это очень неудобно, ведь уже через несколько часов кожа не такая гладкая, как сразу после процедуры.

Годовые затраты составят около 3800−5000 грн.

К тому же, не забываем, что этот метод — один из самых дискомфортных, поскольку периодичность проведения процедуры является наиболее частой.

Обратите внимание: если делать первые две процедуры в премиум-салонах, ценники растут еще в 2−3 раза.

А теперь давайте посмотрим, насколько выгодна лазерная эпиляция в Киеве.

Эпиляция лазером

Первое и самое главное — высокая эффективность. Курс вы будете проходить в течение года, а эффект длится не менее 5 лет. То есть те вложения в эпиляцию, которые вы сделаете за курс, можно смело разделить на пять, чтобы получить примерный объем годовых расходов.

Справедливости ради для расчета возьмем наиболее распространенный вариант — 6−10 процедур для зон, которые мы брали в сравнении других методов:

Подмышки — примерно 500 грн, то есть за курс 3000—5000 грн.

Голени и руки до локтя — 1500 грн, за аналогичный курс 9000−15000 грн.

А теперь, как мы уже говорили, делим эти суммы на пять, и видим, что за год расходы составляют от 600 до 3000 р. И это значительно меньше, чем стоимость любых других методов избавления от лишних волос.

К тому же в MED CITI сейчас в Киеве лазерная эпиляция предлагается со скидкой 15−25%, а если вы обращаетесь впервые, то первая процедура для новых клиентов предлагается всего за пол цены, всего 50% от стоимости. Предложение действует как на эпиляцию одной зоны, так и пакетные услуги. И все это на самых инновационных итальянских лазерных аппаратах Deka с современной технологией охлаждения.

Вывод следующий: лазерная эпиляция экономически выгоднее, она окупает себя уже за 1−2 года, особенно по сравнению с салонными процедурами вроде воска или шугаринга. А в придачу вы получаете идеально гладкую кожу, не беспокоитесь о регулярном удалении волос, а как бонус — чувствуете себя увереннее и свободнее.

Но! Это еще не все. Лазерная эпиляция в Киеве выполняется на разных аппаратах, и не каждый из них может дать тот устойчивый результат, с которым вы извлечете ту же выгоду. Так что дальше предлагаем углубиться в тему лазеров и разобраться, на каком же из них лучше делать эпиляцию, чтобы инвестиции в процедуру себя оправдали.

Не только о цене: какой тип лазера выбрать, чтобы почувствовать эффект от процедуры?

На сегодня лазерная эпиляция в Киеве проводится тремя видами лазеров: диодный, александритовый, неодимовый. Вопреки тому, что большинство студий красоты используют диодные разновидности, салоны, стремящиеся обеспечить клиентам высокий уровень комфорта и качества услуг, выбирают именно александритовые версии, поскольку их качество выше. Сравним первые два вида:

Диодный лазер работает с длиной волны 810 нм, а его «оппонент» — 755 нм. В косметологии придерживаются мнения, что чем длиннее волна, тем больше тепловая энергия поглощается кожей, а не меланином. Так что от «диодника» риск ожога больше.

Мощность диодного оборудования достигает 500 Вт, а вот александритового — до 2000 Вт. Именно из-за этого меняется и время воздействия импульса. Чтобы разогреть волосок и уничтожить фолликул, «диоднику» требуется более 35 мс, и это также повышает риск ожога. Единственное, что может спасти ситуацию, это специальная технология для охлаждения кожи. Например, производитель лазерного оборудования DEKA выпускает такие аппараты с сапфировым наконечником и технологией MOVEO, которая делает эпиляцию безопасной и комфортной. Кстати, эта разработка есть во всех аппаратах DEKA, так что если в салоне или медицинском центре работают именно с ними, можете не колебаться: там вашу кожу точно не «сожгут».

Поскольку у александритового лазера длительность импульса меньше, а диаметр пучка света в два раза больше, то и время на процедуру тратится значительно меньше. Салону это позволяет качественно обслужить за один день в 1,5−2 раза больше клиентов. Да и посетителям нравится, когда все проходит быстро.

И вот мы добрались до одного из самых важных пунктов — результат. Диодные аппараты просто физически не имеют возможности «выжечь» волоски сразу. Да, поврежденные фолликулы и сосуды, которые их питают, все равно погибнут, но сами волосы выпадут только через 1−2 недели после процедуры. В противоположность этому александритовый аппарат дает мгновенный результат: сразу после процедуры кожа гладкая и приятная на ощупь, без раздражений и покраснений.

А теперь представьте, чего бы вам хотелось больше? Быстрой процедуры без боли и ожогов с мгновенным эффектом или же более доступной по стоимости эпиляции, но с определенным дискомфортом, более длинной продолжительностью и результатом «когда-нибудь потом»? Ответ очевиден. Вы должны видеть, за что платите деньги, и быть уверенным в долговременном результате.

На какие марки ориентироваться?

В зависимости от возможностей салона или медицинского центра их технологическое оснащение может быть как хорошим, так и слабым. Стоит понимать, что не каждый александритовый лазер обладает всеми преимуществами, о которых мы говорили, если он изготовлен не по современным технологиям. Но если вы привыкли интересоваться всеми нюансами, читайте дальше.

Среди самых популярных марок оборудования, которое используют киевские косметологические заведения, стоит назвать итальянский бренд DEKA, израильский Alma Lasers, немецкий Asclepion Laser Technologies, американский Syneron Candela, словацкий Fotona и прочие.

DEKA стоит на первом месте не просто так. Аппараты этого бренда отличаются наибольшей надежностью и эффективностью, а также особой технологией MOVEO. Ее суть такова:

На манипуле применяется специальная насадка, внутри которой имеется сапфировый камень. Во время процедуры сапфир значительно уменьшает коэффициент отражения лазерного луча. Уменьшается потеря энергии импульса, поэтому воздействие на кожу минимально. Ткани, окружающие фолликулы, не перегреваются, поэтому нет ощущения жжения, зуда, не возникает покраснения или других проявлений ожога. Тепло распределяется плавно и точно. Риск пигментации и побочных эффектов почти нулевой. Сапфировая насадка более плавно движется по коже, так что клиент не испытывает дискомфорта.

Резюмируем: лазерная эпиляция — самый выгодный и удобный способ избавления от нежелательных волос, но при условии выполнения процедуры на александритовом лазере или на диодном, но с сапфировой насадкой.