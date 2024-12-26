Криптовалютная биржа Binance обнародовала результаты глобального опроса, проведенного среди пользователей в 2024 году. В опросе будущего крипторинка и ключевых трендов 2025 года приняли участие 27 230 респондентов из шести континентов.
Криптовалютный рынок в 2025 году: Чего ожидают пользователи — опрос Binance
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Прогнозы
Респонденты предполагают, что в следующем году крипторинок станет более зрелым и технологически ориентированным:
- 19,39% опрошенных ожидают усиления регулирования, отражающего рост внимания к безопасности и соответствию.
- 16,1% прогнозируют увеличение участия традиционных финансовых учреждений и институциональных инвесторов в криптпространстве.
- 16,51% считают, что блокчейн-технологии получат более широкое внедрение в реальных приложениях.
AI-токены: лидеры роста в 2025 году
Среди перспективных секторов пользователи отмечают AI-токены, по оценкам 23,89% респондентов, станут главным драйвером рынка в 2025 году.
Другие секторы, заслуживающие внимания:
- Мемкоины (19,09%) остаются популярными благодаря высокому уровню внимания к ним.
- DeFi-токены (12,37%) и токены первого уровня (12,28%) также получили значительную поддержку.
Рост числа новых участников
В 2024 году криптопространство привлекло рекордное количество новичков:
- 45% респондентов присоединились к рынку именно в этом году.
- Из них 24,52% вошли за последние шесть месяцев, а 20,60% — в первой половине года.
Несмотря на недавний старт, активность новых пользователей остается высокой.
- 31,09% торгуют ежедневно,
- 22,91% торгуют еженедельно.
Мотивы вхождения в криптопространство
Основными факторами, привлекающими новых пользователей, стали:
- Возможность быстрого роста активов (22,4%).
- Децентрализация и финансовая независимость (18,78 %).
- Скорость и удобство транзакций (17,16 %).
Отмечается, что результаты опроса подтверждают, что криптопространство продолжает развиваться, адаптируя новые технологии и привлекая пользователей с разными уровнями опыта.
«Мы ожидаем, что 2025 год станет годом новых возможностей, инноваций и прогресса в области блокчейна», — говорится в сообщении Binance.
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