Криптовалютный рынок в 2025 году: Чего ожидают пользователи — опрос Binance

Криптовалютная биржа Binance обнародовала результаты глобального опроса, проведенного среди пользователей в 2024 году. В опросе будущего крипторинка и ключевых трендов 2025 года приняли участие 27 230 респондентов из шести континентов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогнозы

Респонденты предполагают, что в следующем году крипторинок станет более зрелым и технологически ориентированным:

19,39% опрошенных ожидают усиления регулирования, отражающего рост внимания к безопасности и соответствию.

16,1% прогнозируют увеличение участия традиционных финансовых учреждений и институциональных инвесторов в криптпространстве.

16,51% считают, что блокчейн-технологии получат более широкое внедрение в реальных приложениях.

AI-токены: лидеры роста в 2025 году

Среди перспективных секторов пользователи отмечают AI-токены, по оценкам 23,89% респондентов, станут главным драйвером рынка в 2025 году.

Другие секторы, заслуживающие внимания:

Мемкоины (19,09%) остаются популярными благодаря высокому уровню внимания к ним.

DeFi-токены (12,37%) и токены первого уровня (12,28%) также получили значительную поддержку.

Рост числа новых участников

В 2024 году криптопространство привлекло рекордное количество новичков:

45% респондентов присоединились к рынку именно в этом году.

Из них 24,52% вошли за последние шесть месяцев, а 20,60% — в первой половине года.

Несмотря на недавний старт, активность новых пользователей остается высокой.

31,09% торгуют ежедневно,

22,91% торгуют еженедельно.

Мотивы вхождения в криптопространство

Основными факторами, привлекающими новых пользователей, стали:

Возможность быстрого роста активов (22,4%).

Децентрализация и финансовая независимость (18,78 %).

Скорость и удобство транзакций (17,16 %).

Отмечается, что результаты опроса подтверждают, что криптопространство продолжает развиваться, адаптируя новые технологии и привлекая пользователей с разными уровнями опыта.

«Мы ожидаем, что 2025 год станет годом новых возможностей, инноваций и прогресса в области блокчейна», — говорится в сообщении Binance.