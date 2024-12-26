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26 декабря 2024, 12:22 Читати українською

Binance и Kraken инвестировали $10 млн в стейблкоин Usual, MoonPay может купить Helio за $150 млн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Япония скептически оценила идею создания биткоин-резерва

Правительство Японии официально разъяснило позицию о возможности хранения первой криптовалюты в качестве резервного актива. Об этом сообщает Coinspot.

11 декабря соответствующий запрос в кабинет министров направил член Палаты советников из Партии защиты народа от NHK Сатоси Хамада.

«Я думаю, Япония должна последовать примеру Соединенных Штатов и рассмотреть возможность перевода части своих валютных резервов в криптоактивы, такие как биткоины», — заявил парламентарий.

В ответе от имени премьер-министра Сиеру Исибы правительство отметило, что не имеет четкого понимания действий США в этом направлении, поскольку все находится на стадии дискуссий.

Согласно нормативно-правовой базе в Японии, текущие резервы формируются из иностранных валют, а криптоактивы не попадают в эту категорию, обратили внимание власти.

В ответе также подчеркнуто, что управление спецсчетами уделяет первостепенное внимание сохранению и ликвидности резервов. Чиновники дали понять, что волатильность биткоина не совместима с имеющейся системой.

Стали известны сроки запуска инвестиционных биткоин-фондов в Израиле

31 декабря шесть паевых инвестиционных фондов на базе биткоина дебютируют на рынке Израиля. Об этом сообщает Calcalist.

По данным издания, Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) одобрило продукты на прошлой неделе.

Для отслеживания цены базового актива фонды будут полагаться на индексы BlackRock, S&P и Чикагской фондовой биржи. Только один эмитент использует активное управление в попытке превзойти прибыльность первой криптовалюты.

Запуск продуктов стал результатом двухлетнего лоббирования и постоянных запросов в ISA, отметили в Calcalist. Представители эмитентов сообщили журналистам, что изменение в подходе ведомства произошло в январе, после запуска в США спотовых биткоин-ETF.

«Инвестиционные дома уже больше года умоляли одобрить фонды и летом начали рассылать проспекты. Но у регулятора свой темп, он должен проверить детали», — заявил один из собеседников издания.

По его словам, задержка с одобрением «вызывает досаду», поскольку не позволила инвесторам получить прибыль на ралли криптовалюты. С начала года цифровое золото подорожало примерно на 120%.

Binance и Kraken инвестировали $10 миллионов в проект стейблкоина Usual

Криптовалютные биржи Binance и Kraken возглавили раунд финансирования серии A на сумму $10 млн для эмитента стейблкоина USD0 — Usual. Об этом сообщает пресс-служба компании Usual.

48 инвесторов уже осуществили финансовые вливания в компанию, по данным Crunchbase на момент подготовки материала. Среди последних — Comfy.capital и White Loop Capital.

Компании Breed VC и Echo профинансировали протокол токенизации Usual в ноябре 2024 года.

USD0 поддерживается в соотношении 1:1 реальными активами, преимущественно государственными ценными бумагами США. Капитализация USD0 составляет $1,67 млрд.

MoonPay может купить Helio за $150 миллионов

Инфраструктурный провайдер MoonPay ведет переговоры с криптосервисом Helio по его приобретению почти за $150 млн. Это соглашение станет самым дорогим для компании MoonPay. Об этом сообщает репортер FoxBusiness Элеонор Терретт.

Helio позволяет создателям контента и компаниям получать деньги за свои продукты и услуги с помощью криптовалюты.

MoonPay уже сотрудничает с другими проектами, в частности, платежным сервисом Mastercard, криптовалютными кошельками Trust Wallet и MetaMask, а также биржей Binance.US.

Приобретение Helio расширит предложение услуг от MoonPay и имеющуюся базу пользователей, которая уже насчитывает 20 млн человек из более чем 160 стран.

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Источник: Минфин
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